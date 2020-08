Noviembre de 2019: Las elecciones legislativas sirven para fortalecer aún más el control del presidente sobre el parlamento. Ningún partido o candidato de la oposición obtuvo un escaño siquiera, ya que los principales opositores y los dos diputados de la oposición elegidos en 2016 no pudieron presentarse a la reelección. Ya entonces, con el apoyo de entidades internacionales independientes, se denunciaron fraudes masivos en el voto y se pidió la marcha de Lukashenko. Lejos de dar un paso al costado, el mandatario anunció su intención de presentarse a la reelección en 2020 por un sexto mandato.

Mayo de 2020: El Parlamento decide fijar las elecciones presidenciales para el 9 de agosto, en mitad de la crisis de coronavirus. En un contexto de crisis mundial, la pandemia duele más aún en Bielorrusia, no sólo por el impacto en víctimas (70.645 contagios, 68.925 curados y 646 fallecidos a fecha 24 de agosto), sino también por la mala gestión del Ejecutivo. Básicamente, una no gestión. Dejar pasar el problema. Lukashenko -que ha enfermado por el virus pero ha estado asintomático- no ha impuesto controles ni cuarentenas, no ha reforzado el sistema sanitario, ha organizado incluso más eventos y reuniones masivas ( a lo Jair Bolsonaro) y ha hecho declaraciones alucinantes, como su sugerencia de ir a la sauna, beber vodka, jugar al hockey y “trabajar duro” para prevenir el contagio. Unas palabras que, para algunos analistas, han sido su tumba.

Junio-julio de 2020: Empiezan las protestas. La gestión de la emergencia sanitaria agota a los ciudadanos, ya tocados por la falta de oportunidades, con un quinto de los ingresos medios de cualquier europeo. A ello se suma el enfado por los movimientos para apartar del camino a líderes opositores que podrían hacer sombra al presidente en los comicios. Uno de los oponentes, Viktor Babaryko, fue arrestado en junio. El otro, Valery Tsepkalo, huyó a Rusia por temor a perder su libertad. La comisión electoral nacional rechazaba las candidaturas de disidentes, una tras otra. Mano de hierro para imponer silencio. Al final, sólo seis aspirantes lograron inscribirse oficialmente. Nueve se quedaron por el camino.

Entre las candidatas que seguían vivas, tres mujeres que han mantenido el pulso al presidente: Svetlana Tijanovskaya, que decidió presentarse en las urnas después que arrestaran a su esposo, Serguéi Tijanovski, un reconocido youtuber que ya no pudo concurrir a los comicios; Verónika Tsepkalo, extrabajadora de Microsoft, mujer de Valery, que dio el paso adelante también para ocupar el espacio de su marido exiliado, y Maria Kolésnikova, segunda de una formación de Babaryko, su jefa de campaña, convertida en líder por el encierro de su compañero. Tijanovskaya, una exprofesora de idiomas de 38 años, ha sido la que ha encabezado a los opositores. La llaman Juana de Arco.