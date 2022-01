Cuando los poderosos piden perdón

Nunca he estado seguro de entender esa terrible sentencia de Spinoza, según la cual el arrepentimiento no es una virtud porque no sale de la razón y el hombre que se arrepiente es doblemente miserable. Y mira que me interesa la filosofía del pulidor de lentes. Supongo, digo yo, que Spinoza quería decir que pretender limpiar una falta sólo con una contricción emocional, y no con las obras que la corrijan o la compensen, es una vileza que se añade a la ya cometida.

El arrepentido busca ganar doblemente, nada y guarda la ropa, se beneficia de lo obtenido con su trampa y además se presenta ante la sociedad como un ser noble y dotado de altura moral. ¿Nunca he estado seguro de entender la terrible sentencia de Spinoza? Bueno, miento, hay una situación en la que se me presenta diáfanamente clara: cada vez que es un poderoso el que pide perdón públicamente.