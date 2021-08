Culpa a Biden por el caos en Afganistán, pero fue Trump quien firmó el acuerdo que lo ha permitido

Y aunque Trump y sus asesores han criticado a Biden por no evacuar a miles de intérpretes afganos y otros colaboradores, fueron las políticas antimigratorias del propio Trump las que han dejado abandonados a tantos de ellos en Afganistán.

Trump suprimió un programa diseñado para acoger en Estados Unidos a 4000 afganos con un visado temporal, recuerda Matt Zeller, cofundador del grupo No One Left Behind. “Lo redujeron prácticamente a cero durante el mandato. Ahí empezó el caos”.