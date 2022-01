Curro Cañete: “Salud mental no es no estar deprimido, es levantarte con ganas y contagiar entusiasmo”

Xavier Torres-Bacchetta Retrato del periodista y escritor Curro Cañete.

Sólo seis meses después de publicar Una nueva felicidad, Curro Cañete, uno de los coachs más famosos de nuestro país, vuelve a las librerías con No tengas miedo a nada, un libro con el que quiere enseñar a dejar atrás el miedo y a “enfocarte en el camino hacia tus sueños”.

Él mismo reconoce haber pasado miedo en este último año. Se marchó a Londres para cumplir un sueño, pero le tocó vivir meses muy duros. “En Londres el invierno fue muy difícil con un segundo lockdown —confinamiento—. Yo veía a mis amigos en España tomando una cerveza en un bar y allí ha estado cerrado todo más de cuatro meses. Yo estaba en un país donde no conocía a nadie y en un idioma que no era el mío. En ese momento tuve que tomar decisiones, decidir si marcharme o no, atravesar la puerta del miedo e hice lo que me decía mi corazón”, cuenta Curro Cañete.

Volvió a España y se instaló en Madrid. “Yo tenía un sueño que era vivir un año en Londres y ese sueño está cumplido. Y como está cumplido, he decidido que quiero vivir en España y quiero vivir en Madrid. Y estoy a una hora y media de Córdoba donde vive mi madre y viven mis hermanas. Y yo voy allí en el AVE que es muy cómodo”, reconoce el coach entre risas.

“Estoy muy contento de lo que hice porque otras veces en mi vida he sido muy cobarde. Cuando sientes miedo tienes dos opciones: ser cobarde o atravesar la puerta del miedo. Para atravesar la puerta del miedo necesitas valentía. Después, cuando logras atravesarla, te das cuenta de que es un fantasma que se desintegra”, explica con entusiasmo y seguridad.

Curro, miedo tenemos todos, es una emoción inherente al ser humano, ¿no?

Mmmm… No estoy tan seguro de esa afirmación. Cuanta más fe tengas, más confianza tengas en ti y en la vida, y cuanto más consciente seas del poder que tienes dentro para superar los obstáculos en el momento en el que se presentan, menos miedo vas a tener porque sabes que tienes la capacidad de solucionarlos. Cuanto más presente estés, más concentrada en tus propósitos y más plena te sientas, menos miedo vas a sentir. Yo con este libro intento ayudar a la gente a ganar confianza. Creo que es posible vivir sin miedo: es tan fácil como confiar en el proceso de la vida.

¿Y cuándo la solución de los problemas no está en nosotros? ¿Cómo rompemos con el miedo, cómo le vencemos?

El miedo es un gran enemigo, te quita la paz interior y te roba la energía. Una persona con miedo es débil. Cuando estás lleno de entusiasmo, de energía y de fe eres una persona fuerte, eres poderosa. Entonces, puedes solucionar todos los problemas sin miedo. A ver, por ejemplo, imagina que se acaba de incendiar la casa entera. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? A, llamar a los bomberos; B, llamar al seguro; y C, alquilar un Airbnb y coger la maleta. Pues hay gente que decide la C, y muy bien decidida. Hay gente que ha vivido la muerte o la enfermedad con serenidad. Y estar sereno no quiere decir que seamos inconscientes y no nos podamos enfocar en las soluciones.

¿Nos hemos vuelto más miedosos este tiempo?

Mucho más. Por eso yo estaba aturdido y me atrapó el miedo, porque me pilló desprevenido. Llevamos más de un año y medio de pandemia y tenemos las defensas mucho más bajas, incluso las personas más fuertes las tienen más bajas. Llevamos mucho tiempo escuchando noticias catastrofistas, sometidos a un estrés externo y expuestos al caos. Y eso acaba contaminando nuestro interior. Por eso insisto en el libro en que tenemos que proteger nuestra paz interior para que el caos externo no derive en caos interno, porque eso es fundamental para mantener nuestra salud, mental y física. Ese es mi mayor deseo cada vez que escribo un libro: ayudar a mantener la salud física y mental todos los días de su vida. Y para mí, salud mental no es lo que escuchamos en la tele en estos momentos. No es no estar deprimido, es estar feliz y motivado: es levantarte de la cama con ganas y contagiar de entusiasmo a los demás y a ti mismo.

¿Tenemos el derecho a estar tristes pero también el deber de recuperarnos cuanto antes?

Claro que podemos estar tristes y todas las emociones son buenas. Pero para la tristeza, yo recomiendo que te pongas la cuenta atrás. Una hora, no más, y en esa hora te pones música de llorar. Pero cuando pase la hora, se acabó el tiempo de nostalgia. Cambias la música, llamas a tu amiga, y te vas a tomar algo o a hacer deporte. No creo que tengamos que engancharnos en las emociones negativas. Poca gente sabe lo que es la salud mental ¿Quién dice que una persona está deprimida? Como no está en la cama con una depresión clínica, no sabes que esa persona que está sentada a tu lado en el trabajo está deprimida porque no sabes lo que le está pasando. Y todos estamos a un paso de perder nuestra salud mental. Yo tuve un hermano que perdió su salud mental y sé muy bien lo que es y que la línea es muy fina. Y tenemos que cuidarnos, si no cuidamos de nosotros, en cualquier crisis podemos irnos a tomar viento fresco.

¿Cómo cuidamos de ella?

Pues yo propongo varias cosas, que a mí me funcionan y que me las tomo como sagradas. Una es el ejercicio físico. Otra es hacer cosas que amamos, cosas que nos gustan de verdad: dar un paseo por la naturaleza, dibujar, comer con un amigo… Yo conozco gente que se desconecta de las cosas que ama y lleva meses sin hacerlo por las obligaciones del día da día. Y estar un tiempo en silencio para meditar, para pensar en tus sueños Algunas personas no saben lo que quieren porque no se han cogido un folio en blanco y no se han preguntado: ”¿Qué es lo que yo deseo?” No se lo tienes que contar a nadie, te lo tienes que contar a ti mismo: que te reconozcas y sepas que es lo que quieres en la vida, aunque sea imposible, pero que sepas que es lo que querrías. Eso nos ayuda a mantener la calma y a salir del estrés y del caos, y nos ayuda a mantener el equilibro en cierta medida.

En el libro reproduces un mensaje de una paciente tuya que te dice: “Soy feliz. Soy libre”. ¿Deshacernos del miedo nos hace sentirnos libres y felices, verdad?

Sentirnos libres es una maravilla y creo que ha sido la mayor conquista de mi vida. Para ser felices nos tenemos que sentir libres: debemos sentirnos libres de expresar nuestra opiniones para decir que no, para ser nosotros mismos y para amarnos a nosotros.

¿Crees que se corre el riesgo de que el mensaje ‘ámate a ti mismo’ haya quien lo interprete de manera egoísta?

Uy, es que eso hay que explicarlo muy bien y yo tengo mucho cuidado con eso porque el egoísmo es miedo. Yo insisto en el libro en que es fundamental cuidar las relaciones porque son la base más importante de nuestra felicidad y el amor que no se riega, se seca. Para regar el amor hace falta mucha generosidad, hay que dar sin pretender recibir nada a cambio, y eso hace que al final recibas más. Esa generosidad te hace más feliz. El egoísmo te lleva a la soledad, a la frustración y al dolor. Te saldrás con la tuya pero acabarás convertido en un pobre diablo del que todo el mundo huye.

Curro, ¿eres enemigo del pasado y la nostalgia a la hora de plantearnos el presente?

Yo le dedico muy poco tiempo al pasado. Puedo recurrir a él cuando escribo por si sirve de enseñanza a mis lectores, pero he logrado aprender a vivir en el presente. Si eso ya lo viví, ya lo experimenté, ahora estoy abierto a los nuevos regalos y a las nuevas cosas porque la vida es muy rica y viene cargada de cosas. Que un día estoy más débil y quiero darme un chapuzón de nostalgia, pues lo hago, pero intento que sea breve. Coges unas fotos, te pones una canción de amor triste y lo disfrutas, lo malo es anclarte y quedarte ahí estancado. No tenemos que aferrarnos a lo que ya pasó.

En las instrucciones para una vida plena y maravillosa incluyes comida sana, ejercicio y descanso. ¿Cómo de importantes son para la felicidad?

La comida saludable y el ejercicio son fundamentales para cuidar la salud y lo trato muchas veces en el libro y animo a los lectores a hacerlo. Entonces yo, que voy a por sueños imposibles para que los hagáis posibles, tengo presente la salud desde la primera hasta la última página. Los coaches normalmente exigen trabajar duro, pero yo veo fundamental el descanso porque no se trata de sudar la gota gorda por los sueños; entonces te cargas tus relaciones y otras cosas que te gustan en la vida. Hay que trabajar por los sueños pero durmiendo 8 horas, quedando con los amigos, disfrutando con la familia. Se trata de hacer sueños realidad pero de una manera tranquila. Por eso siempre digo, protege el descanso porque si perdemos la salud ya no hay sueños ni nada que cumplir.

“No hagas dramas es otra de las recomendaciones. ¿Somos muy dramáticos?