Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche desvelan que han tenido el coronavirus de forma muy diferente

El cocinero Dabiz Muñoz y la presentadora Cristina Pedroche han asegurado en El Hormigueroque ambos se infectaron del coronavirus, aunque han explicado que lo sufrieron de una forma muy distinta.

“No me he enterado de nada”, ha asegurado ella, que ha subrayado que ha sido asintomática y que se contagió después de que él se infectara. “Yo no pensaba que lo tenía, pero viviendo con él era raro que no lo tuviese. Me hicieron las pruebas al volver a trabajar y vi que tenía anticuerpos”, ha explicado Pedroche.

Muñoz, en cambio, ha subrayado que se pasó casi un mes sin tener olfato ni gusto, algo muy delicado debido a su profesión. “Lo hacía todo de oído”, ha asegurado el chef, que daba a probar los platos a su pareja.