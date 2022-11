Dani Fernández, Rosalía y Ava Max, los grandes triunfadores de LOS40 Music Awards

* Categoría Internacional

Mejor Álbum, Harry’s House (Harry Styles)

Mejor Artista o Grupo en Directo, Dua Lipa

Mejor Artista oDav Grupo, Enemy (Imagine Dragons)

Mejor Videoclip, Maybe You Are The Problem (Ava Max)

Mejor artista o grupo, Ava Max

Mejor artista o grupo revelación, Yungblud

Mejor canción, Don’t You Worry (Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta)

Mejor colaboración, Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson)

Mejor artista o productor dance, David Guetta