Dani García revela qué dos comensales "dieron por saco" en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

“Una Victoria Beckham , espero que no nos ponga hoy, fue muy raro, ella cambió todo el menú. Te da pena cuando haces un menú, un esfuerzo, no solo nosotros, los novios, todo el equipo, por hacer un menú único... el menú de ella era totalmente diferente. Solo a base de verduritas y tal”, ha explicado.

Después ha contado que la mujer de David Beckham hacía algo que no ha visto en su vida: “Tenía agua de coco siempre, constantemente y un bol de caramelos de menta. De verdad que no lo he visto en vida. Y luego aquí, en el otro lado, tenía el gel hidroalcohólico”. Algo curioso porque en aquel momento, junio de 2019, todavía no había pandemia.