Daniel Roseberry: "A veces, hay que rebelarse contra la belleza para poder regresar a ella"

Con las joyas y el cuerpo se crea un lenguaje visual que recuerda a un diálogo entre la suavidad y la dureza. El contraste entre los humano y lo metálico se consigue gracias a unos elementos pintados a mano en el oro clásico que finalizan con una explosión de color. Inspirándose en el Renacimiento, busca lo excesivo y lo extravagante, tanto en los colores como en las propias prendas, por ejemplo un vestido de terciopelo negro con una gran rosa en el centro.

El espíritu tras esta colección que, aunque será para el invierno, transmite la energía indomable de la primavera, queda reflejado en estas palabras de su diseñador: “Esto es lo que quiero: no más piezas que tienen el aspecto de haber podido ser hechas por cualquiera, no más cinismo, no más ironía, no más timidez, no más frialdad. Dadme más belleza, más romance, más esfuerzo.”

Un artículo de Ainhoa Díez publicado en White Paper By.