David Bustamante: "Álex y yo podíamos tener celos el uno del otro, pero éramos hermanos"

“Esta mañana me desperté a las 5, no podía estar en la cama, salí y estaba deseando empezar a contar cosas”, reconoce David Bustamante (San Vicente de la Barquera, 1982) al comenzar esta entrevista. “Soy como un niño en los días especiales, en las fechas marcadas”.

El cantante cántabro estaba dicharachero, enérgico y pletórico —como reconocía él mismo—. Este jueves era un día muy especial: cumplía 39 años y presentaba su nuevo disco, Veinte años y un destino, un recopilatorio de su carrera con sorprendentes versiones de sus grandes éxitos: “Tengo muchas cosas que celebrar”.

Aunque la verdadera “fiesta” la tenía al día siguiente, con su hija Daniella, su familia y una paella que iba a cocinar su hermano. “Cuidado, que yo durante el confinamiento he aprendido a cocinar, pero mi hermano es mucho mejor”, explica.

Es increíble que conserves la misma ilusión que en los primeros discos...

¡O más! Me pongo nervioso y tengo mucha ilusión porque amo lo que hago. Esta vez especialmente porque después de todo lo que hemos pasado, veo la luz al final del túnel. Siento cada vez más cerca el momento de reencontrarme con mi público y de subirme a un escenario de nuevo, donde soy muy feliz. He luchado mucho y he trabajado mucho por estar aquí. Además, necesito sentir que llevo un poco de alegría a la gente, que en estos tiempos bien lo necesitamos todos.

SERGI GONZÁLEZ David Bustamante en un momento de la entrevista.

¿Este disco es el resultado del parón vital al que todos nos hemos visto obligados?

Aunque ya estaba en proyecto, una parte del disco se gesta durante el confinamiento y la pandemia. Ha sido hecho con mucha calma, con mucho cuidado, no quería fallar a la hora de elegir las canciones y a la hora de vestirlas para la ocasión. Es un disco muy mimado y un viaje en el tiempo muy emocionante: recordar a las personas que han pasado por mi carrera, aromas de los estudios, productores con los que he trabajado... Ha sido gratificante y muy creativo. Más que nunca he estado involucrado en los arreglos, en la producción, en escoger las fotos y en todo. Quería que fuera muy personal.

“Las que están en este disco sí que son mis canciones favoritas”

¿Cuál es tu canción preferida de este recopilatorio?

Es como preguntar a qué hijo quieres más. Es muy complicado. Ahora, las que están ahí sí que son mis canciones favoritas.

Veinte años y un destino es un disco para celebrar. ¿Con el fallecimiento de Alex Casademunt se ha convertido más en un homenaje?

Me da muchísima pena. Habíamos hablado quince días antes de esa noche y teníamos planes e íbamos a cantar juntos en los directos. Por eso me duele que la gente busque polémicas. Nosotros somos muy temperamentales y podíamos tener celos el uno del otro, pero éramos amigos, éramos familia y nos queríamos mucho. Habíamos hablado para que viniera a mi casa nueva, para disfrutar y compartir, para hablar de proyectos juntos…

Creo que quedó más que clara vuestra relación con las imágenes que pudimos ver durante su funeral.

Somos hermanos, eso lo sabe su familia. Esta canción ahora significará un poco más de lo mucho que ya significaba y será un homenaje. Y bueno, le haremos el homenaje que él se merece.

“Verme cantar en un concierto, a mi hija le parece algo natural. A ella, lo que de verdad le impresiona es que hiciera casas”

David, ¿cómo le explicas a tu hija de 12 años el fenómeno que fuisteis los concursantes de Operación Triunfo hace 20 años?

Ella lo ve natural, a ella no le impresiona nada. Ella sabe cómo se ponen los niños cuando la llevo al cole, o cómo, a veces, hemos entrado en un restaurante y la gente se ha levantado a aplaudirme, o ve cómo se acercan todo tipo de personas para hacerse una foto. A ella, lo que de verdad le impresiona es que hiciera casas. Cuando va a mi pueblo y ve los hoteles o los edificios que he hecho me dice: “Pero papá, ¿tú sabías hacer casas?” Verme cantar en un concierto lo ha hecho desde que estaba en la barriga de su madre y para ella es algo natural, ella convive con mi música y mi trabajo desde siempre.

Ahora, cuando me pongo a cantar o a componer en casa, ella me dice, ”¿Papá tienes que estar trabajando todo el día, que estoy haciendo mi TikTok?”. Es una preadolescente y es lo que se lleva. ¡Pero es muy buena estudiante!

SERGI GONZÁLEZ David Bustamante presentó su nuevo disco el día que cumplía 39 años.

A ti, ¿te gustan los cantantes que ella escucha?

Sí, claro que me gustan y cantamos juntos Watermelon Sugar, de Harry Styles. Es fan de One Direction, de Abraham Mateo… Pero también le gustan mucho mis canciones; es mi fan número uno. Dicen que las niñas son de papá, ¿no?

¿La música era tu único destino? ¿No era el fútbol?

Bueno, creo que no, si no me llamaría Florentino ahora que tiene problemas para fichar este verano —ríe—. Puedo ir al Madrid por bastante menos que Haaland y Mbappé, y cuidado que tengo gol.

Mi destino era la música porque la he mamado en casa desde niño. Mi padre es músico, tiene la carrera de piano, y yo hice cuatro años de solfeo y toco instrumentos, aunque la gente crea que solo canto. Pero ambas familias, la de mi padre y mi madre, cantan. En los pueblos marineros en general y en la villa marinera que es San Vicente de la Barquera (que no sé si he dicho alguna vez que soy de allí), cuando se va en ronda a tomar pinchos o unos vinos, se cantan canciones típicas marineras y a mi de pequeño eso me entusiasmaba. Con 12 años me arranqué con ellas y ya no paré.

“¿Qué me ha dado la música? Ser yo, encontrar mi sitio: aquí no me siento perdido y soy afortunado por ello”

¿Qué te ha dado y qué te ha quitado la música en estos 20 años?

No me ha quitado nada. No quiero ver lo que me ha quitado. Soy una persona feliz porque quiero ser feliz… La vida te va a dar palos, quieras o no, y mejor quedarse con lo bueno. ¿Y lo que me ha dado? Ser yo, encontrar mi sitio: aquí no me siento perdido y soy afortunado por ello. Este es mi lugar.

