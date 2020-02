Sirvieron para dar cobijo a parte de las familias desplazadas por el tsunami que sacudió a Sri Lanka hace 16 años, y este febrero, 30 de ellos se convertirán en las viviendas provisionales de 300 refugiados que a día de hoy esperan sin techo ser admitidos en España como asilados.

Los barracones que el Gobierno regional ha puesto a disposición del Ayuntamiento de la capital, pretenden ser “un paso intermedio” para dar una salida a las pésimas condiciones en las que se encuentran la mayor parte de los migrantes que llegan a nuestro país con una solicitud de asilo pendiente de tramitarse. Pero tanto la naturaleza de estos módulos prefabricados, como su instalación a las afueras del centro de la ciudad –en un polígono industrial de Vallecas lejos del gentío– despierta, cuanto menos, recelo.

“Estamos desbordados, no somos capaces, no tenemos herramientas”. Desde hace meses, las puertas del número 10 de la carrera de San Francisco –en pleno barrio de La Latina en Madrid, donde se encuentra el SAMUR SOCIAL– han sido testigo de la desesperación no sólo –aunque sí mayoritariamente– de las decenas de personas que se concentraban noche y día reclamando ni más ni menos que el reconocimiento de un derecho humano, sino también de los trabajadores del centro que se mostraban sobrepasados por las circunstancias.