De la bronca al sopor: Trump y Biden debaten con más calma pero sin lograr seducir

Después de contagiarse de coronavirus y ser hospitalizado por ello, Trump asegura ser “inmune”. “La enfermedad pasará, sin duda pasará. La tasa de mortalidad está bajando. Estamos luchando muchísimo”, ha afirmado Trump.

El ex vicepresidente Joe Biden le ha recordado los 220.000 muertos que acumula Estados Unidos por el coronavirus. “Queremos que la responsabilidad de todas estas muertes caiga sobre el presidente. Tenemos mil muertes cada día y 70.000 casos cada día”, ha recalcado Biden.

Para Trump, en cambio, la culpa es de China. “Asumo toda la responsabilidad, pero no es mi culpa, y tampoco es culpa de Joe. Esto es culpa de China”, ha remachado Donald Trump.

“Usted dice que tenemos que aprender a vivir con el virus, pero la gente está aprendiendo a morir”, ha replicado Biden, que echa en falta que el presidente sea realista sobre el peligro del virus. Mientras, Trump se encargaba de asegurar que “el 99% de la gente sobrevive”.

“Hacienda me ha tratado fatal”

Biden ha retado a Trump a mostrar sus declaraciones de de la renta, después de las informaciones que apuntan a que el magnate apenas ha pagado impuestos en los últimos años, concretamente 750 dólares en impuestos en los años 2016 y 2017.

“Yo no he recibido un centavo de ningún país del mundo. He presentado todas mis declaraciones de impuestos en los últimos 20 años. ¿Usted por qué no lo hace?”, ha lanzado Biden. “Rusia le paga, China le paga. Tiene que enseñar sus declaraciones”, ha zanjado.