¿Por qué Trump está separando a familias?

En sólo una semana 2.000 niños han sido separados de sus padres de la mano de las políticas migratorias más estrictas de la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump. Sí, en sólo una semana, la comprendida entre el 19 de abril y el 31 de mayo. No es un caso aislado, esta situación se ha convertido en algo cotidiano en Estados Unidos. Así, el mundo entero está siendo testigo de las desgarradoras imágenes y desesperados llantos de las familias que, desesperadas, claman piedad al presidente. Pero lejos de ablandarse, el líder estadounidense está sacando a relucir su lado más oscuro.

AFP El fiscal general de EEUU, Jeff Sessions.

En la promesa electoral del presidente Trump: poner fin a la ilegalidad en la frontera sur. Hizo de esta iniciativa su bandera y, desde que ha accedido a la Casa Blanca, ha ido endureciendo su política migratoria: de veto en veto hasta llegar a esta situación. Ahora ha dado un paso más y Estados Unidos ha puesto en marcha en los últimos meses la llamada política de "tolerancia cero".

Esta política, que fue anunciada por el fiscal general Jeff Sessions el pasado 6 de abril, se basa en dos elementos: en acusar a los adultos de cargos criminales por ingresar a Estados Unidos sin la documentación adecuada y en separar a los hijos de esos acusados, debido a que las leyes vigentes prohíben alojar a menores junto a adultos acusados de crímenes.

AFP Un niño y su padre, custodiados cerca de la frontera entre México y EEUU.

A través de un comunicado, el departamento de Justicia señaló aquel 6 de abril que la política va dirigida a las oficinas de la Fiscalía de los distritos sur de California, Arizona, Nuevo México, el oeste y el sur de Texas. Según informó en dicho texto, en base a datos del departamento de Seguridad Nacional, entre marzo de 2017 y marzo de 2018, el número de migrantes que cruzaron la frontera sur de forma no reglamentaria aumentó en un 203% mientras que, entre febrero y marzo de este año, el crecimiento fue del 37%, el mayor de mes a mes desde 2011.

"La situación en la frontera suroeste es inaceptable", subrayó entonces Sessions, quien culpó al Congreso de haber "fallado en aprobar una legislación efectiva que ayude al interés nacional que cierre las vías peligrosas y financie por completo un muro por toda la frontera sur".

El lado más oscuro de la política de Trump, la separación de cientos de familias y que niños de corta edad —incluso de un año— hayan quedado recluidos sin sus padres. Especialmente duras son las grabaciones de sonido difundidas el pasado lunes por el portal Propublica. En ellas se escucha a varios niños llamar a voces a sus padres, ante la indiferencia de unos agentes fronterizos que incluso llegan a ironizar con la "orquesta" de gritos. Una niña salvadoreña de seis años implora que alguien la lleve al menos con su tía y explica que se sabe de memoria su número de teléfono.

Horas después de estas grabaciones, las autoridades fronterizas de Texas han hecho público un vídeo del centro de detención de McAllen, en Texas, en el que se ve a decenas de personas, entre ellas, mujeres y niños, enjauladas en habitáculos.

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ