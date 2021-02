Destapan una fiesta privada de lujo en la sierra de Madrid

Cuando llaman al número que se indica, la fiesta se confirma: es para gente “tranquila”, no chavales o gamberros, que deben pagar 100 euros por cabeza por un paquete que incluye cena, cinco consumiciones, piscina climatizada... todo en un chalet de 350 metros cuadrados. Eso sí, si van cinco hay cachimba de sabores de regalo. El recinto cuenta con tres plantas, piscina y un total de 1.300 metros cuadrados de parcela, indica la SER.

Para no llamar la atención en pleno toque de queda, se aconseja a los que quieran ir a la fiesta que se queden toda la noche, que no se vayan antes de las 7 de la mañana, por no delatar lo que pasaba dentro. Los organizadores reconocen a la emisora que en las hasta tres fiestas que ya han organizado no han tenido incidentes con la Guardia Civil o la Policía Nacional porque limitan estos eventos a un máximo de 60 personas, todas ellas mayores de 25 años, “para evitar problemas”.