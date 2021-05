Devoluciones, saltos y calma tensa marcan la noche en Ceuta

España ha ya devuelto a la mitad de esas personas que cruzaron ayer, unas 4.000, según datos del Ministerio del Interior, y ha seguido con el proceso en las últimas horas. Marruecos ha vuelto a controlar las salidas de personas, tras dos días de fronteras abiertas por pura estrategia, pero la gente sigue llegando a cuentagotas o, al menos, intentándolo, viendo el éxito de los que lo intentaron ayer, por más que no tengan claras las consecuencias.

Sin embargo, también se relata cómo personas que lograron cruzar a Ceuta ayer están haciendo el camino contrario, regresan voluntariamente a Marruecos, visto que no van a tener la oportunidad de quedarse en España. Por eso las calles, ayer llenas, están ahora más vacías, sin incidentes.

Miles de personas siguen esperando su oportunidad para cruzar, y mientras todo este despliegue trabaja, se ven de fondo pateras que siguen tratando d entrar en aguas española, pero no como de costumbre, sino más llenas, posiblemente de personas que aguardaban a pasar tras la apertura de Marruecos y que tratan de aprovechar la menor vigilancia en el mar. Periodistas de El Faro de Ceuta, Público o la Cadena SER confirman que durante la noche más de un centenar de personas han estado intentando saltar la valla entre España y Marruecos, en zonas sin concertinas, más sencillas, pero sin que hayan tenido éxito.

De nuevo vigilancia de la Guardia Civil para intentar que los migrantes, la mayoría jóvenes, no llegasen hasta el espigón y de nuevo ayuda para los que lo lograban, que eran acompañados hasta la playa, donde había militares con manos tendidas y mantas para la hipotermia. Tras la asistencia humanitaria, se les está devolviendo de inmediato a Marruecos.

El Faro relata que se está buscando a cuatro chicos , menores también, de los que no se tiene noticia desde que entraron a nado en Ceuta. Sus familias están escribiendo a las redes sociales del diario de referencia en la ciudad autónoma pidiendo información, porque no dan con ellos.

Los niños no entran en el proceso de devolución a Marruecos, si bien ni la Administración General del Estado ni la autonómica se han expresado en este aspecto.

Posteriormente, todavía no se ha anunciado el destino de estos menores, después de que la Delegación del Gobierno haya descartado la posibilidad de utilizar un campo de fútbol como se había previsto en un primer momento.

Nuevo ataque diplomático

Lo que no se calma es la tensión diplomática entre Madrid y Rabat. El ministro de Estado de Derechos Humanos y Relaciones con el Parlamento, Mustafá Ramid, ha asegurado que España “sabía que el precio por subestimar a Marruecos es muy alto”, en referencia a que el país no haya cumplido con “la buena vecindad” al “acoger” al secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali. España insiste en que no lo ha acogido, sino que le ha permitido tratarse de coronavirus por motivos humanitarios, porque estaba muy grave y su vida corrían peligro.

“La recepción por parte de España del líder de las milicias separatistas del Polisario, bajo una identidad falsa, sin tener en cuenta las relaciones de buena vecindad que requieren coordinación y consulta, o al menos cuidando de informar a Marruecos, es un acto irresponsable y totalmente inaceptable”, ha escrito Ramid en su perfil de Facebook.

La ONU pide paz

Mientras, Naciones Unidas ha expresado esta madrugada la necesidad de que España y Marruecos alcancen un acuerdo “común” para “calmar” la situación.

El portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha calificado este martes en rueda de prensa de “angustiosas” las imágenes que ha podido ver de lo ocurrido en Ceuta y ha pedido tanto a España como a Marruecos colaboración para “calmar la situación”.

“Creo que es muy importante que tanto Marruecos como España lleguen a un acuerdo para tratar de calmar la situación”, la cual, ha valorado, es “otra ilustración de los desafíos” a los que se enfrenta la comunidad internacional para gestionar la migración “de una forma humana y que respete la dignidad de las personas”.