Dia aclara tras el revuelo que ya ha retirado este polémico cartel y que no es oficial

La cuenta oficial del supermercado Dia ha respondido en Twitter a un polémico cartel está circulando en redes con su logotipo.

En ese letrero de “recomendaciones para ir al supermercado” se pueden leer una serie de supuestas pautas para comportarse dentro del establecimiento, algo que desde Dia han desmentido.

Entre esas reglas destacan algunas como no hablarle a la cajera, no toser a la cajera, no tocar a la cajera y no pague en efectivo.

Pero sin duda, la más llamativa es la que dice: “si no hay un producto, llévese otro, no incordie preguntando por el producto”.

En vista de la repercusión que ha tenido el tuit, Dia ha respondido diciendo que el cartel no está aprobado por el supermercado y que ya lo han quitado de la tienda en cuestión: “Hola, os informamos de que este cartel no es oficial y ya ha sido retirado del establecimiento. Lamentamos las molestias que haya podido ocasionar. Un saludo”.