El corte de Vicente Vallés a Pablo Motos tras esta pregunta sobre Sánchez: "No pienso decir nada"

Vicente Vallés ha tenido la buena o la mala suerte de tener que ir a divertirse a El Hormiguero el día en el que Pedro Sánchez ha dado un vuelco a la política nacional con un anuncio sin precedentes.

El presidente del Gobierno ha escrito una carta dirigida a la ciudadanía en la que ha afirmado que va a tomarse unos días de reflexión para valorar si "merece la pena" seguir en primera línea política tras los "ataques" a su mujer, Begoña Gómez, después de que se haya abierto un proceso judicial, según Sánchez, "a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios".

En el programa de Pablo Motos, el presentador le ha hecho algunas preguntas a Vallés y ha habido una de ellas que no ha querido responder. "Se supone que el próximo lunes nos dirá si se queda o si sigue. Tenemos que hablar de pálpitos en este momento porque no hay ninguna información, ¿tú crees que se irá o se quedará?", ha querido saber el conductor valenciano.

"No pienso decir nada sobre esto", ha dicho Vallés con una sonrisa. "Sólo podemos hacer teorías que no te implican...,si se va, ¿qué pasa?", ha intentando reconducir Pablo Motos. "Si se va no necesariamente tendría que convocar elecciones. Puede irse y presentar a otro socialista a una investidura en el Congreso", ha comentado Vallés.

Si va a elecciones, el periodista ha contado que hay dos opciones que se presente Sánchez o que se presente otro candidato: "El lunes si quieres hablamos por teléfono y lo comentamos".