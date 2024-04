La hemeroteca de Pedro Sánchez no falla: recuperan un tuit de 2009 que explica su anuncio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles por la tarde que suspende durante cinco días su agenda para "parar y reflexionar" sobre su continuidad en La Moncloa, después de que conocerse que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas al aceptar una denuncia -con bulo incluido- de la organización ultraderechista de Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez.

"Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también", señala Sánchez en la 'carta para la ciudadanía' publicada en la red social 'X'.

Un mensaje en el que, por otra parte, acusa a la derecha y a la ultraderecha de haber traspasado "la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque a su vida personal", señalando a la responsabilidad de Núñez Feijóo, Santiago Abascal "y los intereses que a ellos les mueven" de activar "la máquina del fango" porque "no aceptaron el resultado electoral".

El anuncio de Pedro Sánchez abre un escenario inaudito en la política española y son unas cuantas las interrogantes que se plantean si el lunes, como ha apuntado el presidente del Gobierno, plantea su dimisión. Mientras llega ese día, la agenda se suspende y, por tanto, se perderá el arranque de la campaña electoral en Cataluña, entre otros actos de partido.

Sin embargo, los que no han esperado hasta el lunes son los usuarios de 'X', antes Twitter, que han vuelto a demostrar que es real eso de lo de 'Sánchez lo predijo', una tendencia similar al de las predicciones de Los Simpson que consiste en bucear en la hemeroteca tuitera del presidente del Gobierno para dar con una frase que haya publicado en el pasado para explicar hechos actuales o decisiones tomadas estos meses.

Septiembre de 2009. Pedro Sánchez aún es concejal en el Ayuntamiento de Madrid y en su cuenta de Twitter -así se llamaba en esa época- publicaba un mensaje: "Cinco días de vértigo. Agradecido a los amigos...". Una publicación que, después del inesperado anuncio de esta tarde, ha vuelto a tener un recorrido en las redes sociales, donde no para de compartirse y provocar numerosas reacciones en forma de comentarios.

"El oráculo de Delfos"; "La hemeroteca de Sánchez nunca falla"; Siempre hay un tuit antiguo de Pedro Sánchez para titular las grandes noticias. Siempre" o "Los tweets antiguos de Pedro Sánchez tienen los mismos guionistas que Los Simpsons", son solo algunas de las reacciones que ha provocado el tuit de Pedro Sánchez rescatado de 2009.