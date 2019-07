Díaz Ayuso se postula a la investidura a pesar de no tener los votos de Cs y Vox

“Gabilondo no va a poder llevar adelante su candidatura; lo normal es que el señor Trinidad me propusiera a mí. Madrid no puede pararse y en ello estoy. Vox y Cs deben dejar aparcadas sus supuestas diferencias porque no son tales. A lo largo de esta semana podrían estar cerrados los acuerdos, creo. Mis síes están en camino”, ha añadido.

En todo momento Ayuso ha querido mostrar perfil “presidencial”, presentándose como la única opción “capaz de salir adelante”. “Espero que el presidente nos convoque a un pleno de investidura el 11 de julio, al que me quiero presentar. Nuestros votantes jamás entenderían que no nos entendiésemos; ni entenderían dejar para septiembre lo que podemos hacer ahora; hay días suficientes de aquí al 11 o incluso antes. La imagen que estamos dando es inédita y en lo que nos compete a nosotros hay mucho más de unión que de desunión”.

Díaz Ayuso no quiere que la situación en otros escenarios enturbie el panorama en Madrid y así lo ha transmitido a los medios y a los propios partidos: “A mí lo que ocurra en Murcia o en el Ayuntamiento de Madrid me es indiferente, no van conmigo y no pueden ser moneda de cambio. Somos la región más importante del país y debemos seguir avanzando. Cs y Vox negocian conmigo y así se lo digo; lo demás me es indiferente”, ha proseguido.

“Si Vox analiza lo que ocurre en otros lados es que no me escuchan y me están haciendo perder el tiempo. Ahora quieren un texto paralelo para concitar su apoyo, así lo he hecho. Ya le cedimos nuestro puesto en la vicepresidencia tercera de la Mesa... No pueden decir que haya habido ningún movimiento de rechazo por nuestra parte”.

“Todos los votantes que eran del PP y ahora votan a Vox lo son de pocos meses atrás. Y no puede haber un solo votante del PP que haya votado a Vox que quiera ahora un Gobierno de izquierdas con Gabilondo -a quién ha definido como “la inacción política por excelencia”-. No me lo creo”.