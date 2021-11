Diccionario de una guerra: los dardos más envenenados de la batalla interna del PP

Las hay para todos los gustos y por niveles de responsabilidad. El presidente, Pablo Casado, guarda un prudente silencio y anima a la “unidad” del partido.

También lo hace García Egea, aunque este sábado no se ha podido contener y ha respondido, veladamente, al ‘consejo’ de Ayuso a Moreno Bonilla:

“Porque Juanma, tú eres y has sido siempre una persona libre y has puesto Andalucía por encima del PP y tienes que seguir haciéndolo y por eso representas al PP mejor que nadie. Y por eso no tenemos que venir de fuera ninguno a decirte lo que tienes o no tienes que hacer”.