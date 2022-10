Diego Rojo, el joven víctima de una agresión homófoba: "Nos gritó cosas como ‘os voy a matar’”

Mientras caminaban a la 1 de la madrugada, se cruzaron con un hombre que decidió agredir a Rojo por ir cantando. “Me empujó y me dijo que qué le estaba diciendo. No sé si se pensó que iba por él o qué le pasó”, relata este joven médico madrileño.

Él le dijo que no ocurría nada, que solamente estaba cantando. No le sentó bien su respuesta: “Me dio otro empujón y me tiró al suelo. Me di un fuerte golpe en la espalda y en la cadera”, indica Rojo, que explica que como consecuencia del golpe sufre una contractura en la espalda y tiene un hematoma en la cadera.