Dimite una edil de la CUP tras parar un monólogo con bromas sexuales

@rac1 @diariRegio7 @CatalunyaRadio ,,, regidora de la CUP de l ajuntament de Navarcles, censurant un monòleg de la festa Major en directe.... Veure per creure... pic.twitter.com/J48eSzvCel

“Puede que vosotros no os hayáis sentido ofendidos, porque quizás no formáis parte de estos colectivos, pero sí se han hecho bromas de carácter sexual que no son adecuadas y que nosotros trabajamos cada día para visibilizar estas agresiones”, explicó Morros tras pedir el micrófono al monologuista el pasado sábado.

Los asistentes al evento comenzaron a criticar a la concejala. Boira, fundador del primer Comedy Club LGTBIQ+ de España, pidió a los espectadores que no gritasen y apeló al “diálogo, entendimiento, empatía y educación”. Algunos compañeros de gobierno de Morras se han unido a las críticas y la acusan de censurar el espectáculo y de creerse “moralmente superior al resto”.

Ara Navarcles ha acusado a Morros de “censurar” a Boira por creerse “moralmente superior al resto”, de llevar a cabo “gesticulaciones y política de postureo” y ha recalcado que la edil cupera “se equivocó” en el fondo y en la forma.

La CUP también ha salido al paso y ha expresado su “apoyo unánime” a Morros ante el “linchamiento” sufrido en las redes sociales y a la “crítica pública” que hizo porque “la libertad de expresión no está reñida con el respeto a los colectivos LGTBI y el feminismo”, pero ha admitido que su intervención “debería haberse consensuado con el resto de miembros del gobierno”, informa El Periódico.