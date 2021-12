Durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, y tras los cara a cara de los líderes de los partidos políticos, se han sucedido las intervenciones de otros de los diputados a lo largo de la mañana. Aunque con menor presencia de representantes en el hemiciclo, también se han vivido escenas de acusaciones y gestos reprochables en la sede parlamentaria.

Durante la ponencia de César Ramos, del PSOE, ha tenido lugar un encontronazo con un diputado de la bancada de Vox. Mientras el socialista realizaba su intervención, se ha visto obligado a parar para reclamar al integrante de la formación de Santiago Abascal que dejase de hacerle un gesto con el dedo.

“Lo he dicho antes, estábamos teniendo un debate interesante porque no hay mucho público, no lo estropee ahora”, ha argumentado el portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sin identificar al diputado de Vox y refiriéndose en repetidas ocasiones a este de dicha forma.