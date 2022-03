Ni la Guerra en Europa une al Congreso

Sánchez en el pleno EFE

“Lo internacional” resulta ajeno a esta Cámara. No vende entre la ciudadanía. Es lo habitual. Ahora ya, no. Los hijos de los diputados aquí sentados siguen por tiktok una guerra que les ha metido el miedo en el cuerpo. Quizá desde las Torres Gemelas, aquel 11-S, no nos hemos sentido tan amenazados. Solo que esta vez todo sucede en suelo europeo. No hay que coger un avión, nuestros compañeros llegan a cubrir los bombardeos y los muertos atravesando Europa en coche. O andando los últimos tramos.

Pero pese a todo este ambiente, ni siquiera cuando las fronteras europeas se ven amenazadas, Ucrania invadida y con cientos de víctimas; cuando la comparación entre Putin y Hitler ya no es una exageración, sino una realidad, el Congreso de los Diputados español logra la unanimidad.

La edad media de sus señorías es de 47 años. Nadie de los que ocupan estos escaños ha sentido tan cerca la amenaza de un sápatra, un dictador. El aplauso al representante diplomático de Ucrania, sentado en la tribuna, solo, sobre el reloj y frente a Pedro Sánchez, era simbólico. Otra imagen más de tiempos duros, brutales. Pero… Siempre hay peros. De Podemos, de ERC, de Abascal y su Vox (antiguo enamorado de Putin, tanto como Trump).

Quizá sus señorías no valoran bien -se verá en los próximos días- que el “No” a la guerra de Irak no es a la invasora Rusia de Putin. Los jóvenes nunca antes tampoco han seguido un tema internacional, un tema europeo -ni Crimea ni Georgia ni seguramente las guerras en la vieja Yugoslavia- han despertado tanta atención. El sentimiento de amenaza se extiende, incluso entre los miembros de Podemos que no aplauden a Pedro Sánchez cuando anuncia que “España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo”.

Dijo Josep Borrell ayer que “lo progresista es frenar la guerra”. El presidente del Gobierno ha lanzado a sus socios del Gobierno y del Parlamento que “el no a la guerra de Irak es el no a la guerra de Putin”. Esa es la cuestión ¿se puede dialogar con un sátrapa que quiere sentarse a la mesa mientras bombardea al país invadido, Ucrania? Ione Belarra, ministra de Podemos en el Gobierno, pide más atención a esa negociación diplomática que hay en Bielorrusia y no se hace caso. Pero ¿pueden dialogar los ucranianos en libertad, con quienes les están matando e invadiendo? Respuesta de Belarra también en los pasillos: “Todas las negociaciones de paz se hacen con el enemigo”. Insiste -como Echenique- en que no son ingenuos ni naif.

“Todas las negociaciones de paz se hacen con el enemigo” - Ione Belarra

El presidente desgrana las medidas que prepara España y la UE para responder al impacto de la guerra, para los problemas de abastecimiento energético y el suministro de los servicios esenciales. Reforzar la ciberseguridad es una prioridad. “Este es un ataque a Europa, a su seguridad y sus principios” apuntaba Sánchez antes de concluir. “Somos un país, una unión, comprometidos con la paz y la legalidad, en este caso con la solidaridad del pueblo ucraniano”. El grupo socialista y los ministros aplaudían al presidente, todos de pie incluidos Yolanda Díaz y Alberto Garzón. Todos, excepto Irene Serrano e Ione Belarra, que se han quedado sentadas mostrando su ambigüedad, aplaudiendo sin levantarse para la foto.

Cuca Gamarra ha pedido desde la tribuna que se sigan las recomendaciones de Borrell, Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, y ha mostrado su apoyo a la acción del Gobierno.

Abascal ha dado su apoyo al representante de Ucrania nada más subir al púlpito, para acto seguido señalar a los diputados de Podemos como aliados de Putin. Ha aprovechado para explicar la diferencia entre la entrada de refugiados de Ucrania en Polonia con la de jóvenes musulmanes con intereses políticos. Momento en el que a la bancada del PP se le ha encogido el corazón pensando que el símil se les podía haber ocurrido también a ellos. ”¿Quién le habrá escrito hoy el discurso al líder de Vox, más eficaz que de costumbre?,” se preguntaban algunos en los pasillos. Mientras en el hemiciclo tanto Podemos como Ciudadanos le recordaban el tuit de Putin que borró.

Echenique marcó la posición en Ucrania, sin argumentos sólidos para negarse al envío de material de defensa y escasa convicción.“No a la guerra sin matices y sin peros, el ‘No’ a la Guerra a esta ni a todas las demás, es una obligación defender las vías pacíficas de resolución de los conflictos. Las gentes ‘no a la Guerra’ siempre estamos con los agredidos y contra los agresores, por eso nos opusimos frontalmente a la guerra de Irak aunque sabíamos que Sadam Hussein era un sátrapa. Si no defendemos la paz, se va a quedar sola. Se nos tachará de inocentes, pero sabemos que la paz es lo más difícil pero es la única manera de evitar el sufrimiento humano. El envío de armas a Ucrania le tengo que decir que es un error porque no es eficaz para acabar con el conflicto”.

“El envío de armas a Ucrania le tengo que decir que es un error porque no es eficaz para acabar con el conflicto” - Echenique

En los pasillos, Ione Belarra, trataba de justificarse insistiendo en que ha echado de menos en la exposición de Sánchez referencias a la vía diplomática. ¿Se puede negociar sobre las bombas y mientras avanza la invasión? “Todas las negociaciones de paz se hacen con el enemigo”, responde la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales. Yolanda Díaz insiste en que no es de Podemos para defender su apoyo al Gobierno del que forma parte y asegura a los medios que “todos” en el gobierno estaban enterados de que hoy el presidente anunciaría el envío de material a Ucrania. La distancia entre Podemos y la vicepresidenta y ministra de Trabajo crece cada día sin que nadie se moleste en ocultarlo.

Más contundente ha sido Gabriel Rufian: “La pregunta es si Europa es suficiente porque es un gigante económico pero también un enano geopolítico. De las 6000 armas nucleares que tiene Putin, la primera en ser utilizada será el gas. Enfrentarse a Putin es enfrentarse a un futuro lleno de ultranacionalistas”.

Pregunta ¿Hay que sentarse con un dictador que bombardea y avanza matando, rompiendo todas las leyes internacionales de paz?

“La lucha de Ucrania es nuestra lucha. El presidente de Ucrania sabe que la libertad no se puede dar por hecha. Detrás de la agresión de Putin hay una ideología criminal. El nacionalismo es la guerra. Los liberales sabemos lo que cuesta la democracia”, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, como los del resto de partidos, no ha desaprovechado la ocasión para lanzar zascas a sus propios demonios.

“Claro que en Ucrania hay nazis. como en otros sitios, pero no están en el Gobierno”

Siempre directo y certero Aitor Esteban, el portavoz del PNV, “Claro que en Ucrania hay nazis. como en otros sitios, pero no están en el Gobierno, Porque en este parlamento haya personas que defienden la dictadura franquista no se puede decir que este país sea totalitarista como tampoco que los vascos defienden la violencia de ETA. Esto va del respeto a la voluntad popular, Ucrania celebró un referéndum de independencia e incluso en el Donbás y en Crimea votaron sí y nadie debe decidir por ellos. Si Rusia deja de combatir no hay guerra, si Ucrania deja de combatir no hay Ucrania”.