Los logros de Gasol, Bravo, Hernangómez o Claver se deben a un esfuerzo colectivo muy grande de jugadores como Pablo Aguilar, Joan Sastre, Ilimane Diop, el gran Fran Vázquez, Sebas Sáiz, y otros que aun sabiendo que ellos no serán los que salgan en los DVDs de grandes logros de la selección, hicieron posible que España tuviera plaza en este campeonato. Las estrellas que recogen sus medallas, no jugaron la clasificación y los grandes clubs no permitieron que estos jugadores hicieran más fácil el camino de la selección prohibiéndoles jugar en estas ventanas FIBA.

Unos emigrantes generan atención de sus compatriotas por sus éxitos deportivos y otros, aparte de rebajar el nivel de paro de España al hacer el esfuerzo de emigrar a otros países, a la chita callando mandan la no desdeñable cantidad de 10.864 millones de euros en remesas (el 09% del PIB español). Pero para ellos no hay recibimiento en la Plaza de Colón.

Iremos a trabajar, o mejor aún a mostrar el trabajo que hemos llevado a cabo, y a presentar propuestas estudiadas para que los parlamentarios discutan, si les apetece, y luego nos den migajas. En otros casos tratarán de tergiversar lo que decimos para llevarlo a su campo y, en el peor de los casos, como con la Ley de Nacionalidad, no nos oigan, quieran reescribirlo, y cuando pedimos desde la Comisión de Derechos Civiles y Participación una reunión extraordinaria para asegurarnos que la Ley de Nacionalidad que discutimos refleja la necesidad de los emigrantes y no la del gobierno de turno, nos den largas. Y así llevamos casi tres meses esperando a que nos den una fecha para una reunión telemática y aclarar nuestra propuesta.

Tres largos meses sin palabra, porque los secretarios de Estado tienen una agenda ocupada y es imposible cuadrar eventos y reuniones. Pero eso sí, en cualquier momento a los consejeros se nos requerirá confirmar disponibilidad para una reunión que supone 3 días mínimo de la semana laboral particular de cada consejero, para ir a Madrid (a veces desde Australia).

Y no, no se preocupen, este tiempo se lo damos gustosamente para representar a nuestros compañeros emigrantes… qué bonito sería si este esfuerzo que hacemos se viera recompensado con la presencia de los mandan de verdad, o de los segundos de a bordo… oigan, o que los que vengan nos traten como a un órgano consultivo de verdad y no como a un autocar de jubilados del Imserso a los que llevan de excursión a ver los Madriles… y no, a nosotros no nos recibirán en Colón.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs