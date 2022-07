Así fueron los discursos de dimisión de otros primeros ministros en comparación con el de Boris Johnson

Al igual que sus sucesores, trató de terminar con una nota alta y dijo que el país debería “estar entusiasmado por las oportunidades, no constantemente preocupado por los peligros”.

“Esta es la mayor nación del mundo. Ha sido un honor servir para ella”, dijo Blair.

“Os doy las gracias a vosotros, el pueblo británico, por las veces que he tenido éxito y os pido disculpas por las veces que me he quedado corto. Buena suerte”.

Sin embargo, no se disculpó por la guerra de Irak, la apuesta política que desencadenó su declive, aunque sí reconoció que fue un movimiento “amargamente controvertido” enviar las tropas allí.