"Mi pareja no mantiene la erección”. Cómo abordar la disfunción eréctil

El sexo es una forma de conectar con tu pareja, así que cuando hay cambios en el sexo, es normal esperar cambios en la relación. Este es el caso de una lectora de la edición británica del HuffPost, Kaylee.

Kaylee ha escrito para explicar que su marido y ella empezaron a dormir separados hace cinco años para descansar mejor. Aunque han conseguido el objetivo de dormir más, su vida sexual “prácticamente ha desaparecido”, a pesar de los intentos por reavivarla.

“Llevamos 11 años casados. La última vez que intentamos hacer el amor mi marido fue incapaz de mantener la erección. Tampoco consigue llegar al orgasmo conmigo. No tiene problemas de salud física y solo me dice que no sabe por qué le pasa”, explica.

“Le cuesta mucho comunicarse, eso no ayuda. Me asegura que el problema no soy yo, pero es evidente que algo va mal. No tenemos mucho en común y no hablamos mucho porque se cierra en banda. Me siento atrapada y frustrada”.

Como es una situación difícil de manejar, el HuffPost se ha puesto en contacto con la psicóloga Nicoleta Porojanu.

“Lo más probable es que cinco años durmiendo separados hayan creado grietas en el matrimonio. Las relaciones románticas necesitan cercanía física e intimidad para sobrevivir”, advierte Porojanu.

“Es este vínculo humano el que mantiene vivo el deseo y alimenta el erotismo de la relación. En ese caso, la falta de cercanía y de comunicación impiden que el deseo y el erotismo se manifiesten”.