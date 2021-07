Test de autodiagnóstico de la covid: ¿cómo funcionan y cuánto cuestan?

DPA/Picture Alliance via Getty

DPA/Picture Alliance via Getty Una joven, realizando un test de autodiagnóstico

El Gobierno tiene previsto autorizar la venta de test de autodiagnóstico de la covid en farmacias sin necesidad de contar con prescripción médica. Se trata de una medida que ha dado a conocer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y que se llevará al Consejo de Ministros de este martes.

El objetivo, además de dar respuesta a la demanda del sector farmacéutico, es el de aumentar la capacidad diagnóstica, con el foco puesto en los casos de asintomáticos entre las personas de 12 a 30 años de edad.

Una vez que la iniciativa sea aprobada, los ciudadanos podrán adquirir este tipo de pruebas, como los test de antígenos o los serológicos, pero existen algunas dudas sobre cómo funcionan y las diferencias entre las distintas clases de ellos. El director de Servicios Técnicos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCF), Antonio Blanes, explica a El HuffPost todos los detalles.

¿Cuántos tipos de pruebas hay?

Blanes recuerda que hay dos tipos de test disponibles en el mercado, los de anticuerpos o serológicos y los de antígenos. De estos últimos, tienen confirmados hasta cinco fabricantes distintos. En este sentido, la medida que aprobará el Gobierno contempla autorizar la compra de ambos sin prescripción médica. No obstante, cada uno tendrá un fin y una utilidad muy distinta.

¿Cuál es la diferencia entre cada uno?

Los test serológicos permiten detectar si nuestro organismo ha generado anticuerpos contra la covid, es decir, si hemos pasado ya la enfermedad. Las pruebas de antígenos son las que determinan si estamos contagiados de coronavirus en la actualidad. El director de Servicios Técnicos del CGCF explica que este último será el “medio de detección” con el que contará la población para identificar contagios.

¿Cuánto van a costar?

Lo cierto es que no hay un precio fijo para cada uno. Blanes recuerda que “estos productos sanitarios tiene un precio libre” y no intervenido. Será el fabricante el que determine el coste de su producto. No obstante, adelanta que estarán por debajo de los 10 euros, tanto para los de anticuerpos como para los de antígenos.

¿Qué incluye cada ‘kit’?

Todos los paquetes van acompañados de un dispositivo, un casete rectangular del tamaño de la llave de un coche en el que se introduce la muestra. El resto de los componentes dependerá del test que se adquiera. En el caso de las pruebas de antígenos hay dos formatos, de toma nasal y por saliva, por lo que contarán con un hisopo o bastoncillo, un pequeño tubo y un líquido reactivo.