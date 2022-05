Duras críticas a Ayuso por decir que "en Madrid no hay clases sociales"

Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la Comunidad de Madrid, ha participado este sábado en un acto en Arganda del Rey con motivo de su campaña para presidir el PP de Madrid, cargo para el que no hay más candidatos que ella.

“Primero, porque en Madrid no hay clasismo. En Madrid no estamos pendientes de cuánto gana cada uno, no hay clases sociales, como nos intenta vender la izquierda”, ha agregado.