El acusado de matar a Marta Calvo y otras dos mujeres niega los hechos en el juicio

En esta línea, el acusado, interpelado por lo que hizo con las sierras con las que descuartizó el cuerpo, ha indicado que no las tiró con el cadáver porque “era tan impresionante para mí saber que lo que estaba moviendo era un cuerpo humano, que lo que hice fue tirarlo en Massanassa”, ha dicho.

Los hechos

Palma aseguró que el encuentro de ambos para mantener relaciones sexuales se desarrolló de manera “normal”, que ambos se acostaron y que cuando despertó ella no respondía, observó un gesto “extraño” y la notó “fría”, y que no tenía latido, pero no le pareció “oportuno” llamar a los servicios de emergencia.