El aspecto actual de este futbolista de los 90 revoluciona Twiter

La foto actual que ha publicado en Twitter ese usuario está sacada del diario Marca, que entrevistó al exfutbolista.

“El fútbol ya me dejó y ahora me dedico a vender quesos. Me encanta que la gente venga a la tienda, me reconozcan y hablen de fútbol. No dejé el fútbol porque quisiera, él me dejó a mí. Es mi pasión, estoy pendiente siempre de todo. Sigo a excompañeros y jugadores que he dirigido”, aseguró a ese diario deportivo.