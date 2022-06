El augurio del economista que anticipó la crisis de 2008 sobre lo que pasará después del verano

“No, a corto plazo no. Se está entrando en una zona borrosa, peligrosa”, ha respondido de primeras el economista, que ha recordado que la prima de riesgo “es la diferencia que existe entre lo que se ha de pagar por que te compren deuda y lo que paga Alemania por lo que te compran de deuda a 10 años”. Ha proseguido explicando que se considera que Alemania es el “referente” porque es “sólida, potente y estable” y por eso se toma como referencia el bono alemán.

¿Y esto qué quiere decir? “Los inversores, teniendo en cuenta que el BCE va a dejar de comprar deuda, le dicen a España ’no confío en cómo estás, no confío en que vayas a poder bajar el déficit, no confío en tu situación económica, con lo cual, si quieres que te compre deuda me tienes que pagar más’”, ha explicado “simplificando mucho”.