El 'autogolpe de protoestado de farol' y la que se avecina

Escribo estas líneas desde Ginebra, ciudad Suiza a la que me he mudado a principios de este año por cuestiones de trabajo, el día en que finalmente hemos conocido la sentencia a los políticos presos por el “procés”. Desde el extranjero, como se está viendo ya, en general no va a entenderse bien que 9 responsables del “procés” hayan sido condenados a penas de 9 a 13 años de prisión. Seguro que no va a haber unanimidad al respecto y algún periodista en algún rincón de Europa defenderá la solidez de la sentencia, pero meter en la cárcel a rivales políticos cuyas acciones no violentas estaban motivadas “ideológicamente” resulta antiestético, y que duda cabe, los independentistas van a explotar el “feísmo” subyacente (y ya lo están haciendo).

No cabrá culpar al periodista extranjero que simpatice con Junqueras y compañía. El hecho de que los condenados hubieran obtenido una sentencia similar en el país desde el que escriban esos periodistas sus crónicas no evitará que los condenados susciten sus simpatías. La unidad de España no es un fetiche para el periodista europeo medio y los líderes de un movimiento independentista que amenace la misma no van a ser percibidos como peligrosos criminales mal que les pese a algunos no independentistas. El carácter no violento del “procés” que la propia sentencia (que descarta la rebelión) ya recoge (aunque sea bajo la fórmula matizada de que no hubo “violencia instrumental”) facilitará que desde fuera se simpatice con unas aspiraciones que no dejan de ser similares a las de tantos escoceses o quebequenses, por poner ejemplos, cuyos líderes independentistas no han pisado nunca la cárcel, aunque eso es así porque esos líderes tampoco han protagonizado lo que personalmente yo llamo un “autogolpe de protoestado de farol” y el Tribunal Supremo llama sedición.

“Autogolpe de protoestado de farol” no es un tipo penal en nuestro código penal ni en los demás (e incluso la sedición no tiene una correspondencia clara en el código penal de otros países, como sospecho que los jueces belgas van a determinar en poco tiempo), por lo que no resulta fácil explicarle a un extranjero que es lo que ocurrió ahora hace dos años en Cataluña ni será fácil para el mismo extranjero entenderlo. “Autogolpe” es quizás la parte más fácil de explicar del asunto si lo entendemos como lo define la Wikipedia (un líder elegido legalmente que asume arbitrariamente poderes que el legislativo no le reconoce). “Protoestado” es quizás menos fácil de entender, pero desde mi punto de vista Cataluña no era un Estado soberano hace dos años y sigue sin serlo, por lo que las asonadas (según la misma sentencia) afectaron solo a una autonomía y no a todo el Estado. La parte de “farol” del asunto estuvo clara para quien esto escribe desde el principio y es uno de los argumentos clave de la sentencia para descartar la rebelión: la finalidad de los condenados no era tanto la “vanamente prometida independencia” para la que “no disponían de los más elementales medios” como persuadir al Gobierno español a negociar.