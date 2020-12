El Başakşehir se retira de su partido de Champions por un comentario "racista" del árbitro

Lío en la Champions League. El equipo turco Başakşehir se ha retirado del partido que le enfrentaba al PSG por un supuesto comentario racista del cuarto árbitro hacia un jugador suyo.

Según algunas fuentes, el colegiado habría dicho “echad al negro” en referencia al entrenador asistente Pierre Webó (ex del Osasuna), palabras que han generado la inmediata reacción del conjunto otomano. Otras fuentes apuntan que el comentario ha sido “el jugador negro”.

Tras cerca de diez minutos de discusiones, los turcos han abandonado el campo, decisión que ha sido apoyada y compartida por el PSG. El partido que se disputaba en el Parque de los Príncipes de París ha sido suspendido temporalmente.

El árbitro asistente, Sebastian Coltescu, de nacionalidad rumana, ha asegurado que no le ha llamado “negro” en el sentido despectivo, si no “chaval negro” (black guy) y que en su idioma la palabra “negro” (negru) no tiene connotaciones racistas.

Esa explicación no ha convencido a futbolistas y técnicos. Demba Ba, delantero del Başakşehir, se ha encarado con él para decirle ”¿por qué cuando te refieres a un blanco no le llamas el chaval blanco?”.

El equipo turco ha publicado un mensaje nada más suceder los hechos con la consigna “No al racismo”, que ha sido compartido de forma masiva.