El caimán, por la barranquera

El asalto al Capitolio ha sido el último capítulo (por ahora, escribo esto el domingo 10 a las 22.00 hora canaria) del ‘viaje en tobogán’ del tramposo millonario neoyorkino. La confirmación de su chantaje al secretario de Estado de Georgia encargado del proceso electoral, para que haga trampas y le dé 11.780 votos adicionales para seguir en el cargo, no ha servido para que la dirección del PR ni sus miembros hayan corregido su mala cabeza de no dar vía libre al primer impeachment. Ellos son, pues, los facilitadores de la insurrección y de la toma del Capitolio por el populacho.

Esa masa trastornada es una fiel representación del moderno lumpen norteamericano. Con algunos ajustes podría incluso valer la definición que dio Karl Marx del lumpenproletariado en su libro El 18 de brumario de Luis Bonaparte: “… junto a roués arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, satimbanquis (…) escritorzuelos, organilleros, mendigos (….) formó Bonaparte la solera de la Sociedad del 10 de Diciembre, sociedad de beneficencia en cuanto todos sus componentes sentían, al igual que Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora”.

A pesar de las apariencias, y de la tocata y fuga del ‘capitán Araña’, que ha terminado abandonando a los embaucados que le siguieron, este final no ha finalizado todavía. Lo que ha ocurrido se veía venir desde el principio. En diciembre de 2016 y enero de 2017 ya escribía en este HuffPost que no podía descartarse un desenlace que culminara el mandato con deshonor e impeachment. Hay deshonor a mansalva, y hubo impeachment, pero no salió por un sentido del honor que pone a la organización por encima del interés nacional. Pero, como en las series de televisión, to be continued.

Aunque Twitter haya silenciado al tuitero en jefe ante el peligro de que siguiera adelante con el fomento de la insurrección, Trump acostumbra a dar la sorpresa. Quien miente 25.000 veces puede mentir 25.001, o las que crea necesarias en su rabieta.

Su trayectoria, hecha de caprichos, ignorancia, soberbia y matonismo, ha servido objetivamente a los grandes enemigos estratégicos de Norteamérica: la democracia autoritaria rusa de Putin, antiguo KGB, y la China comunista-capitalista del autoritario Xi Jinping. Ambos no imaginaron, ni en sus mejores sueños, que un estúpido presidente de EEUU les hiciera el trabajo termitero.

Racista, “por sus hechos les conoceréis”, Trump se consideró impelido a acabar con el importante legado del presidente negro Barack Obama; fundamental la lectura del primer tomo de sus memorias, Una tierra prometida, para entender cabalmente el odio profundo del líder que ha llevado a los republicanos a la ciénaga del populismo.

Ese objetivo le nubló todo entendimiento residual que pudiera tener. Gráficamente, no dejó títere con cabeza. Negacionista cerril, inculto y necio, negó todo lo que ha puesto de acuerdo a todo el mundo, menos a los asnos y a los conspiracionistas de extrema derecha: la ONU, la OMS, el Acuerdo de París contra el cambio climático, por el que tanto trabajó su antecesor demócrata, arremetió contra la OTAN y dudó de los compromisos fundamentales de asistencia mutua en caso de agresión, apoyó con descaro el Brexit para debilitar a la Unión Europea (UE), abandonó el liderazgo y los compromisos con la región Asia-Pacífico, clave para la economía mundial en el siglo XXI y para los equilibrios en esa amplia zona de trascendental futuro.