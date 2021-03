Acoso y Covid: el caso Cuomo pone a Biden ante el primer gran escándalo de su mandato

Brendan McDermid via REUTERS

Brendan McDermid via REUTERS Joe Biden y Andrew Cuomo, juntos en un acto en New York, en 2015.

Parafraseando a Mariano Rajoy, no es cosa menor: todo eso se resume en si Nueva York podría haber evitado las casi 46.000 muertes en el estado y si decisiones clave como dar de alta a los residentes en recuperación de los hospitales a sus hogares de ancianos produjo un aumento de infecciones entre los mayores más vulnerables.

Ahora, su imagen está enfangada. En el caso del Covid, en enero, varios altos cargos del Departamento de Salud Pública contaron a la prensa que trabajaba de forma caótica, rechazando los protocolos previstos por los especialistas y proponiendo hasta su propio modelo de vacunación, riéndose incluso en público de lo que decían los científicos. Y luego vino la bomba del diario The New York Times , en la que se contaba que el Estado de Nueva York había mentido sobre la cifra real de muertos en residencias de ancianos, de 15.326 a apenas 8.000, como reconocía Cuomo.

Su fama y su respeto se han acrecentado en el último año gracias a su gestión de la crisis del coronavirus, por la que la prensa lo ha calificado de “valiente”, “comprometido” y “trabajador infatigable”. Fue a contracorriente cuando Trump decía que esto no era nada , planeando una estrategia de lucha y buscando medios, y se echó a las espaldas la responsabilidad de dar la cara, compareciendo a diario para reportar novedades. Hasta un libro ha escrito contando su experiencia. Hasta un Emmy se ha llevado por sus ruedas de prensa. Un héroe.

Sin embargo, nadie pierde de vista que desde 2017, cuando surgió el movimiento #MeToo , en EEUU la medianía no convence. Hace falta compromiso y firmeza. De ahí las voces, cada día más claras y más altas, que se alzan en el Partido Demócrata reclamando la marcha de Cuomo y los procesos abiertos para expulsarle. “Es demasiado serio”, en palabras de la congresista neoyorkina Alexandria Ocasio-Cortez .

Es la prueba de fuego de Biden, el momento de demostrar si en la Casa Blanca se ha pasado la página de la opacidad y la misoginia y vivimos tiempos verdaderamente nuevos... o no. Por ahora, su respuesta ha sido tibia, dicen los críticos. Prudente, contradice su portavoz. El mandatario apuesta por ver qué dicen las investigaciones abiertas sobre estos dos flacos antes de pedir la salida del carismático gobernador.

POOL via REUTERS

POOL via REUTERS Andrew Cuomo, durante una visita a un centro de investigación del coronavirus, el pasado lunes.

Lo que afirma en su defensa

Cuomo se defiende de las tres acusaciones. Sostiene que siempre ha informado “completamente” todas las muertes por covid en hogares de ancianos y hospitales, que “no hay nada que investigar”. “Quiero que todos sepan que todo se hizo. Todo fue hecho por las mejores mentes, con el mejor interés”, ha dicho a las familias.

En el caso de las mujeres, ídem. “No he hecho las cosas de las que se me acusa. Punto”, afirmó en una rueda de prensa. Y sugirió que es víctima de la cancel culture o cultura de la cancelación, la guerra cultural en auge en Estados Unidos, que genera polémica sobre las medidas que deben adoptarse para enfrentar la discriminación de minorías raciales, étnicas o sexuales. “Las figuras políticas toman partido por toda una serie de razones, incluido por oportunismo político o para ceder ante presiones. Pero la gente sabe hacer la diferencia entre el juego político, la cancel culture y la realidad”, declaró Cuomo.

Apuesta por investigarlo “todo” porque está convencido de su inocencia.

A favor y en contra

En este momento, el cerco contra Cuomo se estrecha. Unos 60 legisladores estatales de Nueva York reclaman su dimisión y el jueves dieron un primer paso hacia un proceso de destitución contra el gobernador: el Comité Judicial de la Cámara Baja dio luz verde a una investigación que decidirá si da lugar al procedimiento, nunca visto en el estado desde 1913. Este hemiciclo está investigando las denuncias en todos los ámbitos, así como el FBI, pero no han trascendido conclusiones por el momento.

Cuomo no tiene, de partida, a su partido detrás, en bloque. Ni mucho menos. Destacados legisladores demócratas como Ocasio-Cortez, Chuck Schumer, Jerry Nadler o Nancy Pelosi se muestran partidarios de su marcha inmediata. Salvo Trump, en realidad, no hay político que haya quedado vivo en su cargo tras una acusación de este calado en los tres últimos años, los del gran movimiento feminista en EEUU. Schumer, elegido por el estado de Nueva York, afirma, por ejemplo: “Ha perdido la la confianza de sus socios de gobierno y de los neoyorquinos”. Y AOC señala que la denuncia “es preocupante para la seguridad y el bienestar inmediato del personal del gobernador”, que “ya no puede liderar eficazmente ante todos estos desafíos”. Lo dice con el peso de ser víctima de violencia sexual.

En principio, Cuomo tiene mandato hasta el año que viene y repite insistente que no va a dejar el cargo por estas acusaciones “infundadas”, dicen sus abogados. Los sondeos ahora mismo demuestran que su popularidad sigue por las nubes: frente al 35% de ciudadanos que cree que debería irse, el 50% que entiende que debe quedarse, indica el instituto demoscópico Siena. El 57% está satisfecho con su petición de perdón, que consistió en un “he aprendido una lección importante” y “ahora entiendo que hice sentir incómodas a algunas personas, pero no fue intencional y presento mis disculpas profundas”.