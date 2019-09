El corte de Fran Rivera a un periodista de 'Espejo Público': "¿Qué ha dicho de malo?"

El periodista Saúl Ortiz ha entrevistado a Kiko Rivera para Espejo Público, el programa de Susanna Griso en Antena 3 que ha vuelto con aires renovados y dos platós.

En ese segundo plató dedicado a temas más livianos también estaba el torero y tertuliano del programa Fran Rivera, hermano de Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja.

El periodista ha explicado que Kiko debutaba en Ibiza como Dj y antes de dar paso al reportaje ha advertido: “No sé si le va a gustar mucho a Fran”.

El tema en cuestión es la herencia del torero Paquirri y de algunos objetos que Pantoja tendría guardados y que tanto Fran como Cayetano habrían reclamado para sí mismos.

Kiko Rivera ha afirmado que no tiene una relación “de día a día” con su hermano Fran pero que lo quiere mucho: “Igual que yo hago cosas que él no comparte él hace cosas que no comparto yo”.