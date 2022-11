El día más largo del Gobierno: de la polémica por el Constitucional a la tragedia de Melilla

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Una idea que no sólo ha chocado con los socios parlamentarios del Ejecutivo, sino con los socios de coalición.

“La ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones”, ha afirmado Díaz.

Haciendo un ejercicio encomiable, Rodríguez ha querido poner en valor la “acción final” del Ejecutivo y no tanto “el debate previo”.

Se trata de la primera vez que un exministro entra en el Constitucional en la misma legislatura en la que abandonó el Gobierno, lo que ha generado numerosas críticas, no sólo entre los partidos de la oposición, sino también entre sus socios, tanto de coalición como parlamentarios.

“Son corresponsables de las grandes decisiones que han tomado, vulnera la separación de poderes”, ha criticado Pons, quien ha asegurado no tener “nada en contra” de Campo y Díez.

Sin embargo, para escarnio del Gobierno, en su nota informativa el Alto Tribunal indicaba que la sentencia recoge que las penas podrían haber sido mayores si no estuviera en vigor la ley del ‘sólo sí es sí’, dado que la Fiscalía reclamaba diez años de cárcel.

De hecho, uno de los magistrados, Ángel Luis Hurtado, ha emitido un voto particular en el que entiende que se debía mantener la atenuante a los condenados e incluso rebajar más la pena por la ley del ‘sólo sí es sí’.

Tras conocer la sentencia ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que la sentencia demuestra que con la nueva norma “el caso Arandina no es abuso, es agresión”. “La ley es sólida, combate la impunidad y sobre todo protege a todas las víctimas, también las que no denuncian, frente a todas las violencias. Hay que aplicar toda la ley”, ha asegurado.

Pendientes de la sentencia del TS. Con la Ley Solo sí es sí el caso Arandina no es abuso, es agresión. La ley es sólida, combate la impunidad y sobre todo protege a todas las víctimas, también las que no denuncian, frente a todas las violencias. Hay que aplicar toda la ley

Preguntada por el auto, la ministra de Justicia, Pilar Llop, no ha descartado cambios en la norma, a la espera de estudiar la sentencia, pero se ha mostrado una firme defensora de la ley, que ha asegurado que protege a las víctimas.

“Desvirtúa la realidad de los hechos”, indica Interior en su comunicado, en el que insiste, como ha hecho el ministro en numerosas ocasiones, en que “la actuación de la Guardia Civil fue absolutamente proporcional, profesional y ajustada a derecho”. “El trabajo de la Guardia Civil no tuvo ninguna incidencia en los fallecimientos y ninguna muerte tuvo lugar en territorio nacional”, agrega el texto.

Explicaciones que no convencen ni a sus socios, que han sido habitualmente muy críticos con Marlaska y que han pedido reiteradamente su dimisión por este asunto, ni por supuesto al PP, que ha convocado con urgencia una rueda de prensa para exigir el cese del titular de Interior.

El vicesecretario de Institucional del PP ha exigido la dimisión “esta misma noche” del ministro del Interior y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si no se produce la dimisión a medianoche sea él quien le cese “por la mañana”.

“No vamos a entrar en la hipocresía, en lo hipócritas que suenan ahora todas las frases de Podemos y PSOE sobre el rechazo en frontera”, ha dicho González Pons, quien no ha querido entrar a valorar por qué le parece distinto este caso al del Tarajal, cuando en 2014 la Guardia Civil disparó a varios migrantes que trataban de entrar a Ceuta a nado, muriendo una quincena ahogadas. “Si me pregunta por algo que pasó en el 2014, pues no lo sé”, ha contestado.