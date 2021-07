El dilema de la tercera dosis: por qué no es momento de pensar en este refuerzo

Lo que podría verse como una manera de proteger de forma adicional a la población está cosechando muchas críticas por parte de expertos y organismos internacionales, no tanto por que haya que pinchar dosis de refuerzo en el futuro, sino por el hecho de que se plantee el debate ahora, cuando todavía hay muchas incógnitas sobre la duración de la inmunidad, y cuando millones de personas vulnerables en el mundo no han recibido todavía una vacuna.

En esta pandemia que parece no tener fin, casi cualquier aliciente vale para mantener un poco más la esperanza, pero no todos tienen justificación. El pasado 8 de julio, la compañía Pfizer anunció que pediría autorización a Estados Unidos para administrar una tercera dosis de su vacuna frente al covid como refuerzo.

Según los datos recogidos por Our World in Data, el 27% de la población mundial ya ha recibido al menos una dosis frente al covid, pero en los países en desarrollo ese porcentaje se reduce al 1,1%. Frente a esto, países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido o España rondan el 60% de su población con al menos una inyección. John McConnell, editor jefe de la prestigiosa revista científica The Lancet, indicó en una entrevista con BBC Brasil que hasta 2023 no habrá vacunas disponibles para todo el mundo si continúa el ritmo actual.

Ni García Rojas ni Padilla descartan que en un futuro sí haya que poner esta dosis de recuerdo, como apunta la ministra Darias, pero para Javier Padilla, antes de plantear esta posibilidad deberían cumplirse dos ítems: que haya estudios que demuestren su necesidad y que se haya vacunado a “toda la población de todo el mundo”.