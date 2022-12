El discurso de un pediatra indignado por las declaraciones de Ayuso que triunfa en Twitter

“No soy político. No soy eso que llaman de “liberados sindicales”, a los que yo llamaría trabajadores incansables que, además de su labor asistencial, defienden los derechos de su colectivo (...) Nadie me ha dictado lo que tengo que decir, simplemente me han dejado hablar”, comenzó alegando el pediatra.

Y así continuó su reproche a la presidenta de la Comunidad y a los responsables de la Consejería de Sanidad de la región: “Durante cinco de esos siete años, me he dedicado, además de atender a los niños, a sacar un doctorado. Estaba todas las mañanas en un laboratorio y todas las tardes viendo pacientes a tiempo completo. En 2019 aprobé la Oferta de Empleo Público (OPE) y en ese examen conseguí el primer puesto. Y estos señores se dignan a decir que no trabajamos y que no queremos arrimar el hombro”.