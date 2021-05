El doble drama de quedarse viuda y no ser reconocida como tal

Lo cierto es que Manuel sostuvo su teléfono hasta el final. Con él grabó cómo lanzaba el sedal, cómo se enganchaba con una gaviota, cómo trataba de liberar al animal y cómo este tiraba de él hasta hacerlo caer por el acantilado. “A él se le oye gritar, según dice mi hijo, y luego el silencio”, cuenta Luisa. Su móvil y ese último vídeo sí se salvaron, aunque Luisa no ha querido verlo. Manuel, en cambio, no apareció. Esa misma tarde, la familia denunció su desaparición a la Guardia Civil, se desplazaron hasta el lugar donde él estaba pescando y la Policía localizó el vehículo de Manuel en la zona de la cetárea, un vivero en el marr. “Allí estaba el coche, estaba el chaleco, estaba la cartera con su documentación, el paquete de tabaco… todo. Todo, menos él”, cuenta Luisa.

Pasaron las horas y su marido no llegaba. “Como era muy parlanchín y se ponía a hablar con cualquier señor de pesca, de si picaban o no, pensé que se había entretenido, que qué despreocupado, y mira la hora…”, recuerda ahora Luisa. La mujer le escribió entonces por WhatsApp y, al ver que “ni siquiera lo leía”, ya se preocupó. “Eso era raro, porque él contestaba al momento, en cuanto sonaba el teléfono, y a los demás nos pedía lo mismo”, dice.

Varias lanchas y un helicóptero de Salvamento Marítimo buscaron durante varios días a Manuel. “El primer día, el bombero ya nos dijo que esto era buscar una aguja en un pajar, que él llevaba veintipico años haciéndolo y no había encontrado ninguno, que las corrientes lo podían haber llevado hasta Francia, o a saber”, recuerda la mujer. “Y así fue. No apareció”.

“Esto se cambió porque había un montón de viudas de pescadores que se quedaban sin pensión”, señala una abogada que conoce el tema y prefiere no dar su nombre. “El caso de quienes van en los barcos de pesca ya está solventado. Lo que no lo está es la cuestión de ‘qué pasa cuando tú caes al mar mientras pescabas solo’”, dice.

La ley a la que se refiere es, en realidad, el Código Civil, que en sus artículos 193 y 194 enumera los plazos necesarios para la declaración del fallecimiento en caso de desaparición. Estos artículos no mencionan el plazo de tres años que comenta Luisa —que podría referirse a la declaración de ausencia y no de fallecimiento—, y fuentes conocedoras de este tema explican que la declaración o no del fallecimiento depende en gran medida de la interpretación de los jueces según los detalles de cada desaparición.

La mujer solicitó, con la ayuda de un abogado, la pensión de viudedad que le correspondería después de los 40 años de trabajo de su marido. En enero le vino denegada. “Si no hay cuerpo, no hay parte de defunción, señora”, cuenta que le dijeron en el Juzgado. Y si no hay parte de defunción, Luisa no es, técnicamente, viuda. “A esperar tres años, que es lo que marca la ley”, dice.

Luisa tiene 56 años recién cumplidos y no tiene un empleo remunerado. Hasta hace ocho meses, su marido y ella vivían del sueldo de él, que trabajaba “en un taller de coches, de pintor, y además hacía servicio de grúas”. Desde el pasado septiembre, no ha habido más ingresos en su cuenta.

La mujer tampoco puede acceder al plan de pensiones que compartía con su marido, porque está a nombre de él y no hay parte de defunción que acredite su ausencia. “Oficialmente, mi marido está desaparecido, no fallecido”, repite Luisa.

Mientras tanto, Luisa sigue sin tener ingresos y sus pocos ahorros van menguando, ya no sólo porque la mujer tiene “la fea costumbre de comer todos los días”, dice ella, sino porque toda la maraña burocrática en la que está metida también cuesta dinero. El mero trámite de dar de baja el teléfono de Manuel le costó “un horror” y “40 llamadas”, cuenta Luisa. Pero al menos lo consiguió. En la Jefatura de Tráfico no tuvo tanta suerte para dar de baja el coche de su marido, y Luisa tiene que seguir pagando el garaje y el seguro.

A día de hoy, a Luisa le importa poco si lo que le pasó a su marido se considera o no un siniestro. Ella sólo sabe lo “perdida” y “desamparada” que se ha sentido en este tiempo. “Nunca pensé llegar a esta edad así, siempre pensé que íbamos a llegar viejecitos juntos, y que iba a faltar yo antes que él, no sé por qué”, dice.

En estos meses ha ido tirando de ahorros —de los que le queda “muy, muy poco”— y de la ayuda de su madre, una mujer invidente de 76 años a la que Luisa cuida. “Para la comida, o si se me rompen unos zapatos, es mi madre la que me ayuda”, cuenta. Los dos hijos de Luisa, de 36 y 30 años, ya están casados e independizados, y la mujer no quiere ser una carga para ellos. “El día que me vino denegada la pensión, me costó mucho seguir en este mundo”, afirma Luisa. “Pensé: ¿qué voy a ser? ¿Una carga para mis hijos?, ¿una carga para mi madre? No. Y entonces vino mi yerno y me dijo: ‘Párate ahí’. Pero te aseguro que llegas a un momento de locura”, reconoce.

Psicológicamente, a la mujer le está costando salir adelante. Al principio se negó a ir al psicólogo y a medicarse, pero luego cedió. “No comía, no dormía... Ahora estoy tomando pastillas para dormir y consigo dormir un poco, y luego una por la mañana para la ansiedad”, cuenta. El psicólogo le pidió que tratara de mantener su rutina. “¿Y qué rutina hago yo?”, se pregunta Luisa. “Hasta que [Manuel] se fue, yo me levantaba todos los días y le calentaba el desayuno. Ahora a las 8 de la tarde, que era cuando llegaba, me acerco a la nevera y pienso: ¿Qué le voy a hacer hoy de cena? Y me quedo como una mona, mirando a la casa y diciendo: ‘Si no va a volver’”, lamenta. “El no poderlo enterrar para mí es un tormento. Si lo hubiésemos podido enterrar, yo habría descansado, o habría podido empezar algo, pero si no, te encuentras en un círculo sin fin”, reflexiona la mujer.

“Si mañana falta mi madre, ¿qué hago? ¿Me voy a vivir a la calle?”

Los pensamientos y los trámites la tienen tan ocupada que no le da “tiempo ni a llorar”. “Ya no es sólo una lucha, es la otra”, dice. Ya no es sólo el duelo por la desaparición de su marido, es la “lucha” por comer y por sobrevivir cada día. “Antes mi vida estaba llena de planes, de futuro, de jubilación, yo qué sé… Ahora si mañana me falta mi madre, ¿qué hago yo? ¿Me voy a vivir a la calle?”, se pregunta Luisa.