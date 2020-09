El doctor Cavadas lanza un aviso muy serio sobre las vacunas del coronavirus: es un jarro de agua fría

El prestigioso cirujano Pedro Cavadas ha advertido de que lograr una vacuna realmente eficaz contra el coronavirus puede llevar todavía muchos meses o años y ha criticado declaraciones como las que hizo recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguró que en diciembre se podría empezar a vacunar en España.

En una entrevista en la cadena Cope, Cavadas ha subrayado que “microorganismo y vacuna eficaz no son dos conceptos que necesariamente vayan unidos separados por un pequeño periodo de investigación”. De hecho, ha recordado que hay patógenos contra los que, después de trillones de dólares de investigación y décadas de esfuerzos, no hay vacuna eficaz.

“Más pasta que se gastó con el VIH...” ha recordado el médico, que ha lamentado que ese “es un bicho que no se deja vacunar”.

″¿El Covid se dejará generar una vacuna? Es posible que sí”, ha dicho Cavadas antes de ironizar: “No sé para cuándo quieren empezar a vacunar a la gente, para el fin de semana creo que estábamos, depende de a quién escuches el fin de semana estamos ya todos vacunados”.

“Eso obviamente no es real porque nos estamos saltando el pequeño, leve, paso de realmente la fase tres de ensayo clínico que es la importante. Se está vendiendo que una medicación que está empezando la fase tres, que es la buena... estamos vendiéndolo como que ya es comerciable”, ha avisado.

“No oiga no, estamos empezando. Al cabo de año y medio o dos los estadísticos sacarán las conclusiones de si la vacuna es útil o no lo es o si es comercializable no lo es. Pero nos estamos saltando ese pequeño paso”, ha zanjado.