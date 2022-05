El durísimo momento de Sánchez contra Bal: sonrisa en la cara, pero...

“Cuando le escucho he de reconocerle su cualificación técnica y su brillante oratoria. También me solidarizo con usted porque debe ser bastante frustrante ser tan bueno y tan poco reconocido cuando se presenta a las elecciones, que no es capaz ni de conseguir el escaño en las autonómicas”, ha afirmado el presidente del Gobierno, sobre el batacazo de Ciudadanos en las elecciones de la Comunidad de Madrid.