El enfado de Jordi Cruz con un concursante de 'MasterChef Celebrity': "Cuando yo hable, tú te callas"

Durante toda la reprimenda del juez, Josie trató de poner excusas para explicar sus actuaciones como capitán interrumpiendo el discurso de Cruz, hasta que este ya no se cortó. “Josie, cuando yo hable, te callas”, le espetó enfadado.

Además, le achacó que no se había manchado el delantal y que seguía peinado, como si no hubiera tenido que realizar una prueba en la cocina.

“Pero como no voy a tener el cutis perfecto su ayer me dieron un masaje japonés dos horas. Nunca me vas a ver con mal cutis, ni aunque te fría 50 rosquillas. No puedes valorar el trabajo por el cutis porque lo he dado todo y cómo me voy a manchar si tengo una ducha permanente”, aseguró Josie, que destensó el ambiente y provocó las carcajadas tanto de sus compañeros como de los integrantes del jurado.

Cruz se dio por vencido y dejó a su compañera Samantha Vallejo-Nágera para que acabara de corregirle.