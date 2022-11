"El espacio es el próximo nicho ecológico del ser humano, creo que habrá presencia humana"

Eduardo García Llama, con una nave detrás de él. Eduardo García Llama

Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna el 20 de julio de 1969. Dos años más tarde y en medio del apogeo por el espacio, nació en Valencia Eduardo García Llama, un niño que desde bien pequeño soñaba despierto con poder trabajar algún día en la NASA, poner su granito de arena en una misión tripulada y, por qué no, ayudar a la humanidad a dar eso que definió Amstrong como “gran salto”.

Casi medio siglo después de fantasear con aquellos viajes por el espacio desde la habitación de su casa, García Llama puede decir que ha cumplido su sueño con creces. Este miércoles, la nave Orión despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en la primera parte de la misión Artemis, que busca llevar de nuevo al ser humano a la Luna. Y él es uno de los responsables más directos del éxito de la misión.

García Llama trabaja como jefe de guiado y control de la nave Orión, la protagonista de la misión, desde el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston (Estados Unidos). Este físico español dirige el equipo de unas 40 personas, que puede ampliarse en caso de problemas, que se encarga de orientar a la nave en su camino a la Luna y de controlar algunos de sus sistemas.

Su labor incluso ha sido reconocida otorgándole el Premio Orión, que entre otras cosas le ha permitido colocar el peluche de Snoopy que va en el interior del módulo de tripulación de la nave.

¿Cómo vivió el miércoles? ¿Sintió mucha responsabilidad?

Sí, hubo nervios que fueron sobre todo por ese sentido de la responsabilidad. Pasaron muchas cosas que había que ir solucionando, pero fueron cosas normales. Hay que dedicarle tiempo, sobre todo al inicio, que es cuando entran en funcionamiento nuestros sistemas por primera vez y hay que ver cómo se comportan y cómo desarrolla todo. Fue un día intenso, pero se despegó y ahora mismo está yendo a la Luna. Parece que todo va bien.

Para una persona que no conozca nada del tema, ¿cómo le describiría la misión Artemis I?

La misión es Artemis I es la primera del programa Artemis. Esta primera parte consiste en un vuelo de pruebas no tripulado de cara a preparar las siguientes misiones, que serán ya las tripuladas. En esta solo se trata de probar los sistemas de la nave y su capacidad para maniobrar en el espacio y para comprobar que funcionan los sistemas de suministro eléctrico, de navegación, etc. Dura 26 días en total y se pretende recuperar en el Pacífico al final de la misión lo que llamamos el módulo de la tripulación.

Si todo sale bien, la misión Artemis II, que sería como pronto en mayo del 2024, ya tendría tripulación, pero su fin no sería alunizar, solo hacer una misión parecida a la del Apolo 8, es decir, llevar a tripulación alrededor de la Luna y volver. Sería más corta, de unos ocho días. Y ya si esta sale bien, en 2025 Artemis III sería la misión en la que el ser humano volvería a pisar la Luna más de 50 años después.

“La idea es que en 2025 el ser humano pueda volver a pisar la Luna”

¿Qué significa que se quiere recuperar el módulo de la tripulación en el Pacífico? ¿Cómo está distribuida la nave?

La nave, que se llama Orión, está compuesta por el módulo de servicio, que es la parte que contiene los sistemas de propulsión, de generación de energía eléctrica, etc y el módulo de tripulación, que es la parte con forma de cápsula. Al regresar de la Luna sucede que, un poco antes de entrar en la atmósfera, el módulo de la tripulación se separa del de servicio y es el que tiene el escudo térmico. Luego hace una entrada en la atmósfera, que es guiada y que termina aterrizando en un punto concreto en el Pacífico, mientras que el módulo de servicio es lo que se pierde.

Una vez llegue a la Luna, ¿en qué consiste la misión?

Esta vez no se aterriza en la Luna, únicamente se va a la Luna, se hacen una serie de maniobras en el espacio y se mete la nave en una órbita alrededor de la Luna, donde permanece unos días. Luego se sale de esa órbita mediante una serie de maniobras y ya regresa a la Tierra.

¿Vamos a colonizar la Luna en un futuro?

Sí, ese es uno de los objetivos del programa Artemis. Que en un momento dado se construyan una serie permanente de bases que estén habitadas permanentemente por seres humanos que rotarían. Luego se irían haciendo viajes para ir relevando las personas, mandando suministros, etc. También se quiere construir una estación que girará alrededor de la Luna, como la Estación Espacial Internacional.

El físico español Eduardo García Llama. Eduardo García Llama

Es hacer algo similar a lo que pasó con la Antártida. Se la visitó durante años, pero a partir de un momento dado empezó a haber una presencia permanente de gente que se iba relevando. Con el programa Artemis se quiere crear una base en la Luna con presencia humana permanente para hacer investigaciones científicas, poner a prueba técnicas y tecnologías que hagan que las tripulaciones que vivan ahí lo hagan de forma autónoma durante periodos extensos de tiempos.

¿Puede ser esto como una parada intermedia para un futuro viaje a Marte?

Hay que distinguir entre lo que es una misión y un programa, que es un conjunto de varias misiones. La misión Artemis I no se va a hacer nada directamente para ir a Marte, esta es una prueba para que en las siguientes se pueda volver a la Luna. Pero sí, si se consigue crear esa base y probar estas tecnologías sí que se podrían aplicar a Marte en una futura misión tripulada.

Se anunció que para 2030 se pretende llegar a Marte, ¿de esta misión depende ese futuro o son dos paralelas?

Estrictamente no se puede decir que no se puede ir a Marte si esto sale mal, pero no es el plan. La idea que hay ahora es con la misión Artemis I, en la que es fundamental que no se falle. Si se falla, a lo mejor se repite la misión. En los programas especiales hay muchas veces que las naves fallan, pero lo que se vuelve a hacer es repetirla, aprender de los fallos, etc. El plan de ir a Marte a día de hoy pasa por volver a la Luna.

“El plan de ir a Marte a día de hoy pasa por volver a la Luna”

¿Y es viable que en un futuro lejano haya personas viviendo permanentemente en Marte?

Creo que sucederá, pero estamos hablando a mucho más largo plazo, en términos que no lo vamos a ver nosotros. Por lo menos es lo que parece a día de hoy, salvo que las cosas cambien muy, muy rápido. El espacio es el próximo nicho ecológico del ser humano, eso lo tengo claro, y como tal yo creo que habrá presencia humana en la Luna, Marte, etc, pero estamos hablando de marcos temporales que sobrepasan nuestras vidas y nuestras generaciones. Si no nos destruimos a nosotros mismos y si las cosas no cambian dramáticamente en la Tierra, yo creo que eso sí será posible.

Volviendo al presente y a esta misión Artemis I, van tres maniquíes y un peluche, ¿qué función tienen?

Los maniquíes tienen sensores y con ellos se hacen pruebas fisiológicas, se mide la radiación, etc. Es pura experimentación científica para que luego se pueda aplicar en otros viajes. No son maniquíes puestos por poner.

El peluche sí que es más anecdótico. Es un Snoopy que está vestido de astronauta y que no tiene una función científica, es más anecdótico. Es el indicador de gravedad cero, ya que va colgado de una cuerda del techo de la nave y mientras los motores están encendidos esa cuerda está tensa, se tira de él hacia abajo mientras los motores van hacia arriba. Cuando se paran, no existe esa fuerza y el Snoopy empieza a dar vueltas, eso permite saber que la nave está en órbita. Obviamente tenemos equipos para medirlo y no sería necesario un peluche, pero es algo que se hace más de cara al público.

Además, yo tuve el privilegio de meter el peluche en la nave porque me dieron el premio del programa Orión y como parte de ese reconocimiento estuve en Florida, al lado del cohete, entregando el peluche.

El equipo que dirige se encarga del guiado y control de la nave, ¿a qué se refiere exactamente?

El sistema de guiado le dice a la nave lo que tiene que hacer para cambiar su trayectoria en el espacio. Por ejemplo, para dirigirse a la Luna, para entrar en órbita o salir de ella, ya que es especial y requiere de dos maniobras. También le dice a la nave cómo corregir el rumbo. Por su parte, el sistema de control hace que mediante el encendido de los motores del cohete que hay en los distintos sistemas de propulsión se ejecuten haciendo lo que dicta el guiado. Además, en este término de control también entra la orientación de los cohetes, de los paneles solares o del apuntamiento del control de la tobera de los encendidos del motor principal.

Es cierto que la nave tiene todas estas cosas automatizadas a bordo, pero a veces se necesita intervención desde tierra para que se ejecuten ciertas secuencias o comandar a la nave para que se guíe o empiece un proceso para ejecutar cambios de orientación, hacer test, etc. Se requiere una intervención desde tierra en ese sentido.

¿Existe la posibilidad de que la nave se pierda?

Posible es, pero no es probable. Incluso si se perdieran las comunicaciones podría regresar sola a la Tierra. Hacemos análisis de los planes de vuelo que lleva a bordo para ser ejecutados si se perdiera la comunicación. Se tiene todo bajo el máximo control posible y capturado en procedimientos, documentos y normas de la misión para que si surge cualquier imprevisto no haya que pensar mucho, ya que se tiene el problema identificado. La idea es tenerlo todo lo más controlado posible, así que es muy improbable que eso ocurra.

