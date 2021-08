El exárbitro Iturralde González logra un exitazo con su reacción a la salida de Messi

LLUIS GENE via AFP via Getty Images

LLUIS GENE via AFP via Getty Images El argentino Leo Messi.

Este jueves saltó la noticia futbolística del año: Leo Messi y el FC Barcelona separaron sus caminos después de 21 años repletos de títulos colectivos y éxitos individuales.

“Leo Messi no seguirá ligado al F.C. Barcelona”, anunció el club en un comunicado publicado a escasos días del debut liguero del equipo catalán. El argentino finalizó su contrato el pasado 30 de junio y desde entonces no han hecho más que circular rumores sobre su posible renovación o no.

Las reacciones este jueves no se hicieron esperar. Desde la llamativa publicación de Benzema hasta convertir al ‘Kun’ Agüero en trending topic, nadie se salvó de comentar la marcha de Messi.

Incluso el exárbitro profesional y comentarista de la Cadena Ser, Eduardo Iturralde González, publicó uno de los tuits del día. “Pues se nos han ido los tres mejores”, escribió junto a numerosos emoticonos y una imagen muy llamativa.