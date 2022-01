El expresidente del Colegio de Médicos de Madrid carga contra Ayuso tras sus últimas palabras

Sánchez, en su cuenta de Twitter, ha compartido la entrevista y ha asegurado que respecto a lo que dice la presidenta puede “asegurar que o miente o no tiene conocimiento de lo que dice (o ambas cosas)”.

Además, Ayuso aclaró que las quejas que se están produciendo tienen que ver más con la atención al ciudadano: “No tiene que ver con una situación sanitaria sino de atención al ciudadano, que es diferente y por eso cuando pase la pandemia y el sistema esté en una situación más normal lo que tenemos que analizar por qué se han producido estás quejas y no mirar para otro lado”.

He presidido el Colegio de Médicos de Madrid (48.000 médicos) durante 4 años y medio y respecto a lo que dice la presidenta puedo asegurar que o miente o no tiene conocimiento de lo que dice (o ambas cosas). https://t.co/AHlSl7mitc a través de @RadioMadrid

Sánchez ha relatado que por ejemplo los teléfonos no funcionan ni para entrada a los centros ni para salida. “Que no diga que no se atiende al teléfono”, ha señalado, sobre las polémicas palabras que dijo Ayuso de que iba a investigar lo que estaba ocurriendo con las llamadas telefónicas a los centros de salud.

″¿Cuándo ha habido colas a la entrada de los Centros de Salud?, ¿Cuándo ha habido listas de espera de mas de 7 días?, ¿Cuándo ha habido miles de pacientes/ciudadanos sin médico asignado durante meses o años?”, ha preguntado Sánchez continuando su hilo de tuits.