Por qué AliExpress ha desatado la locura en su primer día en España

Gente haciendo 48 horas de cola desde el viernes hasta el domingo y duchándose con toallitas, imágenes impactantes de las más de 3.000 personas que esperaban a las puertas del local, “mala organización”, aglomeraciones y algún que otro momento tenso para no perder el sitio en la fila. No. No se trata de un concierto de Justin Bieber ni una final de la Champions. Es la inauguración de la primera tienda de AliExpress —la plataforma de comercio electrónico del gigante chino Alibaba— en Europa, ubicada en la primera planta del intu Xanadú, un centro comercial de la localidad madrileña de Arroyomolinos, al suroeste de Madrid.

Pero, ¿por qué tanta expectación? Primero, porque se trata de la primera tienda física que ha abierto el gigante chino en Europa y, segundo, porque lo ha hecho por todo lo alto: haciendo regalos a las 500 primeras personas que llegasen a la inauguración este domingo.