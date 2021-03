El gesto de Pablo que no captaron las cámaras de 'Pasapalabra' y que dice mucho de él

Entre quienes se mostraron sorprendidos estaba la madre de Miguel Ángel de la Cámara , un usuario de Twitter que subió a esa red social un vídeo en el que se veía el chasco de la mujer al ver que Pablo no se llevaba el rosco.

Os voy a contar esta historia de mi Madre. En este vídeo de ayer se quedó "protestando" porque @pablodiazviolin no ganó el bote de @PasapalabraA3 con una decepción visible. Pero hay una historia detrás y un deseo para ella en este hilo pic.twitter.com/5Kvec0pdIR

“Es posible que Pablo no gane el bote. Pero a mi madre, os prometo que conocer a Pablo le daría una ilusión y un momento inolvidable. Y si le dais Rt a esta historia real, igual sucede”, decía.

Pues dicho y hecho. El concursante ha mandado un vídeo a la mujer que le ha dejado totalmente sin palabras. “Hola, María Teresa”, empieza diciendo Pablo, cuyo arranque provoca ya el grito de júbilo.

“Te quería dar las gracias de corazón porque es gracias a personas tan maravillosas como tú la razón por la que al final estamos allí. Así que muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme”, dice Pablo.

En el salón de su casa, María Teresa no puede parar de llamarle guapo. ”¡Ay! ¡Qué bonico! ¡Qué bonico! ¿Yo veré así a mi David? Tienen que pasar muchos años para ver yo así a mi David. Porque es que se parece un montón a ti, Pablo, se parece un montón, hijo mío. ¡Ay qué detalle más precioso! Me has levantado un poco el ánimo”, dice la mujer, visiblemente emocionada.