El gesto del dueño de una tienda de pueblo con el que se lleva todos los elogios

La guerra en Ucrania ha paralizado la llegada de aceite de girasol. Las refinerías de ese país, desde el que España recibe el 62% del aceite de girasol que utiliza, se han detenido y los barcos no circulan por el estrecho del Bósforo.

“Uno de los supermercados de mi pueblo sigue teniendo el aceite de girasol de marca blanca a 1,40€. Le he preguntado al dueño que cómo lo tenía tan barato y me ha dicho que es lo que le quedaba en stock y que él no quiere estar a los clientes. Por eso sigo comprando en mi barrio”, ha contado en Twitter el usuario Prendente.