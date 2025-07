Jesús Cintora cuenta lo que le hicieron al ir a pagar en un bar: atento porque en verano pasa más 

El creador de contenido Cocituber ha estado en Malas Lenguas para dar algunos consejos y prevenir estafas en bares y restaurantes durante el verano, una época en la que la gente está más despistada, sobre todo en los locales de playa.

El influencer gastronómico ha dado varios consejos: revisar todo lo que se consume. "Al final, esto pasa mucho, estás de verano, te has tomado dos cervezas, un gintonic y cuando llega la cuenta lo mismo te han metido cuatro. Si no lo revisas no lo vas a notar. Son cosas que pasan. La típica cuenta inflada de toda la vida".

Y ojo a la hora de pagar, sobre todo con tarjeta. "Hay veces que hay hosteleros, sobre todo más para el turista, que cuando pasas la tarjeta y suena el 'pi' dicen no ha pasado". Aquí ha interrumpido Cintora para decir: "A mí me lo hicieron".

"A mí me lo hicieron y luego lo vi en la cuenta que me habían cobrado dos veces", ha contado el presentador, aunque ha reconocido que fue hace tiempo. Cocituber ha añadido que él suele ser muy confiado y que si le dicen que no ha pasado la vuelve a pasar "y a saber cuándo vuelves a mirar la cuenta bancaria".